Россиянка прошла "курсы миллионеров" и оказалась в долгах

Попытка поправить своё благосостояние вышла боком для жительницы Нефтеюганска. 39-летняя женщина обратила внимание на рекламу курсов по увеличению доходов, организаторы которых сулили за короткий срок вывести средства своих учеников на совершенно новый уровень. Это показалось женщине заманчивым, она подала заявку и поехала в Москву, где проходили тренинги.

Как пишет kp.ru, вернувшись в родной Нефтеюганск, женщина стала думать, как можно применить полученные знания в жизнь. Но ничего особо не получалось. Вскоре Галине позвонили из банка и сообщили, что на неё оформлен кредит, который она не выплачивает. Женщина объяснила, что никаких кредитов не брала. А потом она вспомнила, что в процессе прохождения курса в "Клубе миллионеров" давала согласие в оформлении заявки на кредит. Сумма займа составила 213,5 тысячи рублей.

Теперь по данному факту полицией проводится проверка и разыскиваются организаторы данных курсов.