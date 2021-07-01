Появились трудности с досрочным погашением и получением микрокредитов: Какие проблемы поджидают заёмщиков МФО меняют требования к клиентам. Получить деньги стало сложнее. При этом выросло число желающих досрочно погасить кредит. У кого возникают проблемы с микрозаймами и как их решить? 30 июня, 21:40 Фото © Shutterstock

При выдаче микрозаймов МФО смотрят фактически на всё те же параметры, что и при выдаче обычных кредитов, — кредитная история, был ли человек банкротом, судебные решения и тяжбы, наличие постоянного дохода. Само собой, что в пандемию у многих начались проблемы с тем, чтобы обслуживать кредиты. Соответственно, сократилось как число одобренных заявок, так и средняя сумма выдаваемого микрозайма. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

— Но многие компании, работающие на этом рынке, получают достаточно прибыли, чтобы спокойно закрывать глаза на неплательщиков и решать такие вопросы либо через коллекторов, либо через суды. Поэтому в вопросе получения займа МФО можно рассматривать как некую упрощённую версию банка — кредиты меньше, процентная ставка выше, сроки займа короче, — добавил Николай Переславский.

Эксперт пояснил, что при этом растёт и число желающих досрочно погасить кредит. Такое желание тоже логично, так как в кризис многие стараются по возможности быстрее избавиться от долгов. Правда, не всё так просто. На этом пути клиенты микрофинансовых организаций могут столкнуться с немалым количеством подводных камней.

— Что касается досрочного погашения, то нужно исходить из условий договора с МФО. При закрытии займа раньше срока вполне может получиться так, что в договоре будет фигурировать фиксированная сумма, необходимая для погашения. Тогда снизить проценты не получится. То есть вся проблема будет упираться в то, что заёмщик просто не прочитал договор. Но по факту МФО сейчас достаточно жёстко регулируются ЦБ и на такие ухищрения идут крайне редко, — добавил Николай Переславский.

По его словам, перед тем как занимать деньги у таких организаций, нужно сделать две вещи. Сначала проверить МФО по реестру Центробанка, поскольку только входящие в реестр организации могут заниматься микрокредитованием. Затем нужно взвесить все положительные и отрицательные стороны самого факта получения микрокредита. Если человека устраивает платить 365% годовых — это его выбор, но лучше всё-таки этого избежать.

— Решение обратиться за кредитованием в МФО должно быть очень продуманным и взвешенным. Нередко к займам в микрофинансовые организации обращаются в отчаянии социально незащищённые граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Это значит, что вникать во все условия предоставления займа у них нет времени. А именно здесь и кроются очень неприятные детали, которые могут повысить стоимость денег и на 30%, и на все 100%. В период пандемии финансовые организации значительно усилили маркетинговые коммуникации в цифровой среде. Условия выдачи микрокредитов значительно упростились, растёт доля онлайн-обслуживания. И при оформлении онлайн-займа важно убедиться, что клиент находится на официальном сайте финансовой организации, — рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

По его словам, всё чаще заёмщики погашают долги в режиме онлайн. Но по независящим от клиента причинам могут возникать технические препятствия по проведению таких транзакций. Сбой онлайн-платежей даже в течение одного дня грозит серьёзной пеней и удорожанием кредита до полутора раз.

К тому же, по словам Андрея Лободы, нередко микрофинансовые компании при выдаче онлайн-займов на своих сайтах публикуют условия выдачи в разных местах и разделах. В этом случае есть большой риск для заёмщика упустить что-то важное и, как следствие, не взвесить все риски.

Конечно, в последние годы контроль за работой МФО ужесточился. Ограничили и максимально возможные процентные ставки. Тем не менее микрозаймы — это всегда высокая процентная переплата. На практике сейчас она обычно составляет 150–200% годовых.

— Это неподъёмные условия для обслуживания социально незащищённых граждан с низким уровнем доходов. Долговая нагрузка никуда не уходит, а испорченная кредитная история останется на всю жизнь, — добавил Андрей Лобода.

Впрочем, чтобы не попасть в долговую яму, экономисты рекомендуют вспомнить главное целевое назначение микрокредитов. Это деньги до зарплаты. Проще говоря, их берут на несколько дней или недель. В этом случае переплата не наносит значительного удара по кошельку. Но в реальной жизни многие заёмщики берут такие кредиты на долгое время. Они не возвращают деньги в срок, и долги начинают увеличиваться как снежный ком. Именно для того, чтобы остановить стремительный рост закредитованности, приходилось ограничивать максимальный процент по таким ссудам.

— Сейчас МФО запретили начислять более 1% в день, то есть общая сумма процентов не может быть выше 365 в год. Не самое лучшее утешение, но появились хоть какие-то ограничения. Также с 1 января 2020 года МФО не могут начислять штрафы, превышающие полуторакратный размер займа. Если вы решились на оформление займа в МФО, то надо внимательно изучить договор, там должны быть указаны все условия предоставления кредита, включая полную процентную ставку. Если есть какие-то вопросы, то непонятные моменты надо обязательно прояснить. Если в МФО вам не дают полного ответа или вы сомневаетесь — проконсультируйтесь с юристом, — рекомендует руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян.

В противном случае можно потерять приличные суммы и оказаться в долговой яме. На рынке микрокредитов всё ещё встречаются недобросовестные организации.

Сергей Григорян отметил несколько опасных для заёмщика моментов. Например, у клиента могут попросить предоплату для подтверждения серьёзности намерений в получении займа. На такой вариант не стоит соглашаться. По подобной схеме работают самые обычные мошенники, которые возьмут предоплату и исчезнут.

Ещё один риск — кража персональных данных. Для оформления кредита могут потребовать информацию, которая не является обязательной. Например, номер медицинского полиса, CVV банковской карты. Такую информацию не надо предоставлять. Её потребовать могут только мошенники.

Всё это в итоге может привести к проблемам с досрочным погашением долга. Деньги не удастся вернуть в срок, пойдёт просрочка.

— Бывают случаи, когда в организациях начинают чинить препятствия в досрочном погашении кредита. Задача недобросовестных кредиторов — сделать этот процесс максимально недоступным для заёмщика, чтобы он просрочил платёж и заплатил как можно больше процентов. Для этого могут быть недоступны электронные сервисы оплаты. Могут происходить сбои в работе системы, а деньги можно внести одним-единственным способом — наличными в офисе МФО. Ещё одна возможная проблема при досрочном погашении — неожиданные долги. Клиента не уведомляют о незначительной пене, которая потом вырастает в огромные суммы. Чтобы этого избежать, надо внимательно следить за выплатами и не допускать просрочек, — рассказал Сергей Григорян.

По закону досрочное погашение микрозаймов возможно без всяких штрафных санкций. Точно так же, как и обычного банковского кредита. Но в случае с МФО всё не так просто. Об этом предупредил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Перед тем как погасить кредит досрочно, заёмщик должен уведомить микрофинансовую организацию, которая перестанет начислять проценты в тот момент, когда истечёт срок уведомления. Даже если средства на счёт были внесены ранее.

По словам юриста, относительно сроков здесь очень спорный момент, который регулируется законодательством по-разному. Существует два срока — 10 и 30 дней. 30 дней по закону "О потребительском кредите" и 10 дней по закону "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Первый из них — это федеральный — общий закон, который регулирует общую деятельность, а второй — специальный.

— Вообще, при вынесении решения суды должны опираться на нормы специального закона, то есть заёмщик должен уведомить МФО о досрочном погашении за 10 дней, но часто происходит так, что судами принимаются во внимание нормы общего закона, то есть 30 дней. На чьей стороне правда, суды ещё окончательно не определились. Поэтому при досрочном погашении лучше ориентироваться на срок в 30 дней. По крайней мере, МФО будут на этом настаивать, — отметил Петр Гусятников.

Он уточнил, что такая практика целесообразна, если речь идёт о досрочном погашении кредита, выданного давно. Если заёмщик хочет погасить долг в первые 14 дней после его оформления, он не должен уведомлять МФО. Клиент может просто внести деньги и заплатить проценты за те дни, в которые фактически пользовался кредитом.