Захарова назвала недопустимым вмешательство извне в дела Кубы

Россия внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и считает недопустимым постороннее вмешательство во внутренние дела данной страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно следим за развитием ситуации на Кубе и вокруг неё. Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на острове", — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что кубинские власти "предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны в рамках национальной конституции и действующего внутреннего законодательства".