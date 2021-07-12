Захарова назвала недопустимым вмешательство извне в дела Кубы
Ранее в этой стране вспыхнули первые за много лет акции протеста, демонстранты вышли на улицы восьми городов.
Фото © Facebook / Мария Захарова
Россия внимательно следит за развитием ситуации на Кубе и считает недопустимым постороннее вмешательство во внутренние дела данной страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Внимательно следим за развитием ситуации на Кубе и вокруг неё. Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на острове", — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что кубинские власти "предпринимают все необходимые меры для восстановления общественного порядка в интересах граждан страны в рамках национальной конституции и действующего внутреннего законодательства".
Напомним, в воскресенье на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем. В связи с этим президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. По словам политика, сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки".
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