Делегация США прибыла на Гаити из-за убийства президента Моиза
Ранее власти республики призвали Вашингтон направить свои войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры, в Пентагоне эту просьбу изучают.
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На фоне ситуации с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза в страну прибыла американская делегация, состоящая из представителей Минюста, Госдепа, Министерства внутренней безопасности и Совета национальной безопасности. Члены делегации встретились с и.о. премьера республики Клодом Жозефом и назначенным главой кабмина Ариэлем Анри. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
"В ходе всех их встреч делегация обязалась поддерживать Правительство Гаити в его стремлении к справедливости в этой ситуации и подтвердила поддержку населения Гаити в это сложное время", — отмечается в сообщении.
Ранее Правительство Гаити обратилось к США с просьбой направить войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства Моиза. В Пентагоне заявили, что просьба властей Гаити изучается.
Напомним, неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза, устроив атаку на его резиденцию. 53-летний Моиз погиб, а его раненая вдова сейчас в больнице. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства — согласно их данным, группа наёмников состояла из 26 человек. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Перед смертью главу государства пытали.
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