Делегация США прибыла на Гаити из-за убийства президента Моиза

На фоне ситуации с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза в страну прибыла американская делегация, состоящая из представителей Минюста, Госдепа, Министерства внутренней безопасности и Совета национальной безопасности. Члены делегации встретились с и.о. премьера республики Клодом Жозефом и назначенным главой кабмина Ариэлем Анри. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"В ходе всех их встреч делегация обязалась поддерживать Правительство Гаити в его стремлении к справедливости в этой ситуации и подтвердила поддержку населения Гаити в это сложное время", — отмечается в сообщении.