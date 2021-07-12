В Госдуме потребовали изолировать от общества скопинского маньяка

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин заявил, что Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, следует вновь изолировать от общества. Народный избранник объяснил в беседе с Лайфом, что Мохов нарушает административные ограничения, установленные при административном надзоре. В частности, он пользуется мобильной связью и даже поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом.

"Его интервью расходятся, много людей смотрит несовершеннолетних. Какой-то ореол мученика создают, хотя человек, с одной стороны, да, отсидел положенный по закону срок, но, как мы понимаем, моральное никак не загладить. И транслировать на широкую общественность, делать ему рекламу и тому, что он совершил... Такое нельзя прощать и не надо популяризировать", — сказал он.

Ионин отметил, что в СМИ в открытом доступе есть информация о том, что он получает за это деньги, что пользуется сотовой связью, нарушает решение суда по ограничению определённого рода действий, которые на него наложены. Депутат заявил, что попросил главу МВД поставить данную ситуацию на контроль и разобраться. Потому что Мохов по решению суда не имеет права общаться со средствами массовой информации и посещать массовые мероприятия.

"Его условный продюсер говорил о том, что возил какие-то подарки сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они закрывали глаза на его образ жизни. Я считаю, что, если такая информация есть, нужно, чтобы руководство проверило, потому что вопрос широчайший общественный резонанс вызывает и понятно, что тут надо разбираться, почему решение суда, как я считаю, не исполняется", — подытожил Ионин.