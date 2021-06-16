"Скопинскому маньяку" запретили общаться с журналистами и ходить в кафе

"То, что районный суд вынес, что ему надо четыре раза являться, — это в законной силе оставлено... А то, что дополнительно... Ему нельзя общаться со СМИ... и запрещено пребывание в кафе, ресторанах, где разрешено распитие алкогольных напитков", — рассказали в пресс-службе суда РИА "Новости".

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.