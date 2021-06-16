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"Скопинскому маньяку" запретили общаться с журналистами и ходить в кафе

Вопрос об ужесточении надзора за Виктором Моховым был поставлен после того, как он дал интервью Ксении Собчак.

16 июня, 11:41
<p>Кадр © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DDFCtXuRt00&t=2903s&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE:%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / "Осторожно, Собчак</a>"</p>

Кадр © YouTube / "Осторожно, Собчак"

Рязанский областной суд вынес дополнительные ограничения для скопинского маньяка Виктора Мохова. Теперь ему запрещено общаться с представителями СМИ и посещать кафе, где продаётся алкоголь, сообщили в пресс-службе суда.

"То, что районный суд вынес, что ему надо четыре раза являться, — это в законной силе оставлено... А то, что дополнительно... Ему нельзя общаться со СМИ... и запрещено пребывание в кафе, ресторанах, где разрешено распитие алкогольных напитков", рассказали в пресс-службе суда РИА "Новости".

Скопинского маньяка Мохова оштрафовали из-за скандального интервью Собчак

Скопинского маньяка Мохова оштрафовали из-за скандального интервью Собчак

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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