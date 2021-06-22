Скопинского маньяка, который насиловал девочек в бункере, заподозрили в строительстве ещё одного

После выхода на свободу маньяк опять обосновался в своём доме в Скопине. Но, по словам местных жителей, экс-заключённому приходится вести себя тихо, так как при любой подозрительной активности к нему сразу наведываются правоохранители. "Все его гости — это полицейские. Два раза ночью приходят. Днём иногда приезжают. И простые сотрудники, и с большими звёздами", — рассказали соседи. Правда, иногда к Мохову приходит брат.

Кроме того, скопинский маньяк признался, что ему якобы запретили облагораживать свой участок. Там не должно быть высоких насаждений и запрещено возводить постройки или тенты. Также Мохов заявил соседям, что его недавно заподозрили в том, что он роет новый бункер, и за ним теперь будут следить со спутника, пишет mk.ru.

Опять же, всё со слов Мохова. Якобы из Москвы местным полицейским позвонили, приказали разобраться, почему маньяк новый бункер роет на участке. А оказалось, что он просто картошку сажал в огороде. Говорит, так и написал в объяснении Соседи

Похищенные Елена Самохина (слева) и Екатерина Мартынова. Скриншот © YouTube / НТВ

При этом Мохов ранее сообщал в интервью, что собирается жениться. Однако сейчас с избранницей ему встречаться не разрешают, и он запустил себя. "Потолстел, под глазами — мешки. Пиво каждый день, наверное, пьёт", — отмечают соседи.

Говорил, что есть у него невеста, но ему якобы запретили, чтобы она приезжала. Ворчит — мол, никакой личной жизни не дают. Сказал, пригрозили ему, если какая-нибудь женщина приедет, будет отмечаться не четыре раза в месяц, а семь! Соседи