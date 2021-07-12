Ответственность за сложившуюся ситуацию с растущим миграционным давлением на границе Литвы и Белоруссии несут сами литовцы, а Евросоюз лишь нашёл новый повод для оказания давления на Минск. Так считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Я думаю, что ответственность тут несут литовцы и, как говорится, сами и расхлёбывают ту кашу, которую заварили. Для ЕС же важен любой момент оказать давление на Белоруссию. Они и до этого разные способы использовали, сейчас вот этот", — сказал Оленченко Лайфу.

Политолог напомнил, что литовско-белорусские отношения имеют тысячелетнюю историю, однако последние пару лет Вильнюс занял агрессивную позицию. Среди причин этого — запуск Белорусской атомной электростанции, из-за чего по рекомендации ЕС была остановлена электростанция в балканской республике, а также то, что Вильнюс приютил у себя ряд политических деятелей из Белоруссии и активно вмешивается во внутреннюю политику.

В связи с этим Минск не препятствует потоку мигрантов и не проявляет повышенной требовательности, отметил собеседник. А Литва из-за конфликтного состояния не может добиться координации действий с соседней страной и апеллирует к европейцам.