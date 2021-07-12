В Литве призвали ЕС ввести новый пакет санкций против Белоруссии из-за мигрантов
По словам главы МИД балтийской республики, подобное используется соседней страной как политическое орудие.
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Литва призвала Евросоюз ввести пятый пакет санкций против Белоруссии из-за переброски нелегальных мигрантов из стран Азии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.
"Белоруссия использует нелегальных мигрантов как политическое орудие. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко", — сказал он.
Министр заметил, что эта проблема касается не только Литвы, но и всего Евросоюза, республика рассчитывает на помощь и соответствующую реакцию.
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Ранее Литва заявила о планах построить стену на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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