Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму
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Спикер ГД намерен избираться по Саратовскому одномандатному избирательному округу.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области.
"Володин сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163", — говорится в телеграм-канале "Володин. Саратов".
Ранее он одержал победу в ходе предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Саратовской области. Спикер Госдумы получил 227 420 голосов избирателей. Кроме того, он победил и в праймериз по Саратовскому одномандатному округу, набрав 62 269 голосов.
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.