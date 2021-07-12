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Регион
Опубликовано 12 июля 2021, 11:23

Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму

Фото © Kremlin.ru

Фото © Kremlin.ru

Спикер ГД намерен избираться по Саратовскому одномандатному избирательному округу.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы для участия в выборах в депутаты Государственной думы от Саратовской области.

"Володин сегодня подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по Саратовскому одномандатному избирательному округу № 163", — говорится в телеграм-канале "Володин. Саратов".

Ранее он одержал победу в ходе предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Саратовской области. Спикер Госдумы получил 227 420 голосов избирателей. Кроме того, он победил и в праймериз по Саратовскому одномандатному округу, набрав 62 269 голосов.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.

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Алексей Дёмин
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