МГУ готов зачислить сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю школьницу с одним условием

Восьмилетняя школьница из Москвы Алиса Теплякова может уже в этом году быть зачислена в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на факультет психологии. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Алиса не является для нас исключением. Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний", — заявили на факультете.

В вузе выразили надежду, что целеустремлённость, самоорганизация и саморегуляция вундеркинда помогут ей и дальше успешно справляться с задачами, явно обгоняющими её юный возраст, развиваться и достигать целей. Кроме того, на психфаке напомнили, что в МГУ действует система тьюторства, когда студенты старших курсов помогают вновь поступившим в университет.

В случае поступления для Алисы откроется возможность стать частью "включённого эксперимента" с личным участием, добавили на психфаке.