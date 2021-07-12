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МГУ готов зачислить сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю школьницу с одним условием

В вузе пожелали вундеркинду и дальше успешно справляться с задачами, явно обгоняющими её юный возраст.

12 июля, 13:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Восьмилетняя школьница из Москвы Алиса Теплякова может уже в этом году быть зачислена в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на факультет психологии. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Алиса не является для нас исключением. Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний", — заявили на факультете.

Восьмилетняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат

Восьмилетняя школьница сдала ЕГЭ и получила аттестат

В вузе выразили надежду, что целеустремлённость, самоорганизация и саморегуляция вундеркинда помогут ей и дальше успешно справляться с задачами, явно обгоняющими её юный возраст, развиваться и достигать целей. Кроме того, на психфаке напомнили, что в МГУ действует система тьюторства, когда студенты старших курсов помогают вновь поступившим в университет.

В случае поступления для Алисы откроется возможность стать частью "включённого эксперимента" с личным участием, добавили на психфаке.

Ранее сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница Алика рассказала, куда будет поступать. В 2021 году она стала единственной, кто смог сдать сразу четыре предмета на высший балл.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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