МГУ готов зачислить сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю школьницу с одним условием
В вузе пожелали вундеркинду и дальше успешно справляться с задачами, явно обгоняющими её юный возраст.
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Восьмилетняя школьница из Москвы Алиса Теплякова может уже в этом году быть зачислена в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на факультет психологии. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Алиса не является для нас исключением. Мы с радостью предоставим возможность обучения психологии в случае успешной сдачи вступительных испытаний", — заявили на факультете.
В вузе выразили надежду, что целеустремлённость, самоорганизация и саморегуляция вундеркинда помогут ей и дальше успешно справляться с задачами, явно обгоняющими её юный возраст, развиваться и достигать целей. Кроме того, на психфаке напомнили, что в МГУ действует система тьюторства, когда студенты старших курсов помогают вновь поступившим в университет.
В случае поступления для Алисы откроется возможность стать частью "включённого эксперимента" с личным участием, добавили на психфаке.
Ранее сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница Алика рассказала, куда будет поступать. В 2021 году она стала единственной, кто смог сдать сразу четыре предмета на высший балл.
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