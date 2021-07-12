Зеленский на переговорах с Меркель хочет добиться остановки "Северного потока – 2"
Встреча президента Украины и канцлера Германии запланирована на вечер понедельника, 12 июля.
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В ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь лидера Незалежной Сергей Никифоров.
"Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект "Северный поток – 2", пока не пойдёт газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента", — ответил Никифоров на вопрос о цели визита Зеленского в Берлин.
Ранее Зеленский поставил России и Европе ультиматум по "Северному потоку – 2". Он заверил, что в ином случае Киев будет бороться за свою государственность и против газового проекта. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убеждён, что газопровод не будет реализован. Однако исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%, строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Кроме того, в Минэкономики ФРГ рассказали, что все разрешения на строительство газопровода уже давно выданы.
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