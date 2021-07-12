Зеленский на переговорах с Меркель хочет добиться остановки "Северного потока – 2"

В ходе визита в Германию и переговоров с канцлером Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта "Северный поток – 2". Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь лидера Незалежной Сергей Никифоров.

"Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект "Северный поток – 2", пока не пойдёт газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента", — ответил Никифоров на вопрос о цели визита Зеленского в Берлин.