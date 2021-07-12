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Встречу Зеленского с министром обороны Германии отменили без объяснения причин

На сайте ведомства сообщение о переговорах помечено словом "аннулирование".

12 июля, 14:31
<p>Фото © Emmanuele Contini / NurPhoto via Getty Images, © Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Emmanuele Contini / NurPhoto via Getty Images, © Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Запланированная на 12 июля двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине отменена. Во время переговоров стороны планировали обсудить ситуацию в Донбассе.

"Дополнительными данными я не располагаю", — сообщил представитель германского военного ведомства на брифинге, не уточнив причин отмены данной встречи.

На сайте Минобороны ФРГ сообщение о встрече Зеленского и Крамп-Карренбауэр помечено словом "аннулирование".

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Напомним, глава Украины 11 июля прибыл с официальным визитом в Германию, чтобы обсудить с немецкими властями ряд вопросов о положении Украины на мировой арене. Зеленский уже встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, главой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Армином Лашетом, который является главным кандидатом на смену канцлеру Ангеле Меркель.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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