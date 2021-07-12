Встречу Зеленского с министром обороны Германии отменили без объяснения причин

Запланированная на 12 июля двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине отменена. Во время переговоров стороны планировали обсудить ситуацию в Донбассе.

"Дополнительными данными я не располагаю", — сообщил представитель германского военного ведомства на брифинге, не уточнив причин отмены данной встречи.

На сайте Минобороны ФРГ сообщение о встрече Зеленского и Крамп-Карренбауэр помечено словом "аннулирование".