Силуанов рассказал о риске перегрева мировой экономики

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что из-за длительного сохранения антикризисных мер может произойти перегрев мировой экономики.

Он рассказал, что антикризисная экономическая политика одних стран оказывает непосредственное влияние на другие. Таким образом, получается, что некоторые страны уже перешли к нормализации денежно-кредитной политики, а другие ещё сохраняют меры экономического стимулирования. По мнению Силуанова, это приводит мировую экономику к определённым рискам.

"Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", — сказал министр финансов на заседании финансового трека "Группы 20".

Он отметил, что государствам необходимо как можно быстрее перейти к нормализации денежно-кредитной и бюджетной политики. Иначе это может привести к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках, что в совокупности с другими факторами создаст дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, внесёт отрицательный вклад в мировой экономический рост, добавил Силуанов.