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Силуанов рассказал о риске перегрева мировой экономики

По его мнению, странам необходимо как можно быстрее перейти к нормализации денежно-кредитной и бюджетной политики.

12 июля, 14:23
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ruminfin/photos/a.2760334394035132/3802166306518597/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ruminfin</a></p>

Фото © Facebook / ruminfin

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что из-за длительного сохранения антикризисных мер может произойти перегрев мировой экономики.

Он рассказал, что антикризисная экономическая политика одних стран оказывает непосредственное влияние на другие. Таким образом, получается, что некоторые страны уже перешли к нормализации денежно-кредитной политики, а другие ещё сохраняют меры экономического стимулирования. По мнению Силуанова, это приводит мировую экономику к определённым рискам.

"Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", — сказал министр финансов на заседании финансового трека "Группы 20".

Он отметил, что государствам необходимо как можно быстрее перейти к нормализации денежно-кредитной и бюджетной политики. Иначе это может привести к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках, что в совокупности с другими факторами создаст дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, внесёт отрицательный вклад в мировой экономический рост, добавил Силуанов.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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