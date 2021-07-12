Силуанов рассказал о риске перегрева мировой экономики
По его мнению, странам необходимо как можно быстрее перейти к нормализации денежно-кредитной и бюджетной политики.
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что из-за длительного сохранения антикризисных мер может произойти перегрев мировой экономики.
Он рассказал, что антикризисная экономическая политика одних стран оказывает непосредственное влияние на другие. Таким образом, получается, что некоторые страны уже перешли к нормализации денежно-кредитной политики, а другие ещё сохраняют меры экономического стимулирования. По мнению Силуанова, это приводит мировую экономику к определённым рискам.
"Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", — сказал министр финансов на заседании финансового трека "Группы 20".
Он отметил, что государствам необходимо как можно быстрее перейти к нормализации денежно-кредитной и бюджетной политики. Иначе это может привести к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках, что в совокупности с другими факторами создаст дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, внесёт отрицательный вклад в мировой экономический рост, добавил Силуанов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые антикризисные меры, принятые в России в период пандемии коронавируса, носят бессрочный характер.
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