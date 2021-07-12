НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Несколько болельщиков сборной Италии погибли, празднуя победу на Евро-2020

Напомним, "Скуадра Адзурра" обыграла в решающем матче команду Англии. Судьба турнира решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее были подопечные Роберто Манчини.

12 июля, 14:21
<p>Фото © Pamela Rovaris / Pacific Press / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Pamela Rovaris / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

Сразу несколько болельщиков сборной Италии погибли во время массовых празднований победы своей сборной на Евро-2020. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным издания, в городе Фоджа местные жители застрелили 32-летнего мужчину на скутере во время массовых празднований. В провинции Катания в ночном ДТП погиб 19-летний юноша, пострадало ещё четыре человека. Компания ехала отмечать победу над Англией. Кроме того, из ряда провинций страны приходят сообщения о раненых и пострадавших в массовых гуляньях.

УЕФА показал, как сборная Италии отмечала победу в финале Евро-2020

УЕФА показал, как сборная Италии отмечала победу в финале Евро-2020

Напомним, сборная Италии стала победителем Евро-2020, обыграв в решающем матче Англию. Судьба встречи и всего турнира решилась в серии пенальти, где удача улыбнулась именно команде Роберто Манчини.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1