Несколько болельщиков сборной Италии погибли, празднуя победу на Евро-2020

Сразу несколько болельщиков сборной Италии погибли во время массовых празднований победы своей сборной на Евро-2020. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным издания, в городе Фоджа местные жители застрелили 32-летнего мужчину на скутере во время массовых празднований. В провинции Катания в ночном ДТП погиб 19-летний юноша, пострадало ещё четыре человека. Компания ехала отмечать победу над Англией. Кроме того, из ряда провинций страны приходят сообщения о раненых и пострадавших в массовых гуляньях.