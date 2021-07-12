Несколько болельщиков сборной Италии погибли, празднуя победу на Евро-2020
Напомним, "Скуадра Адзурра" обыграла в решающем матче команду Англии. Судьба турнира решилась в серии послематчевых пенальти, где точнее были подопечные Роберто Манчини.
Фото © Pamela Rovaris / Pacific Press / LightRocket via Getty Images
Сразу несколько болельщиков сборной Италии погибли во время массовых празднований победы своей сборной на Евро-2020. Об этом сообщает La Repubblica.
По данным издания, в городе Фоджа местные жители застрелили 32-летнего мужчину на скутере во время массовых празднований. В провинции Катания в ночном ДТП погиб 19-летний юноша, пострадало ещё четыре человека. Компания ехала отмечать победу над Англией. Кроме того, из ряда провинций страны приходят сообщения о раненых и пострадавших в массовых гуляньях.
Напомним, сборная Италии стала победителем Евро-2020, обыграв в решающем матче Англию. Судьба встречи и всего турнира решилась в серии пенальти, где удача улыбнулась именно команде Роберто Манчини.
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