В больнице под Брянском раскрыли махинации с сертификатами о вакцинации
Правоохранители выявили ложную схему и допросили подозреваемых. В отношении них избраны меры пресечения.
Три сотрудника больницы при поддержке жителя Брянска обманом "вакцинировали" десяток жителей региона. Видео © СУ СКР по Брянской области
Три сотрудника Сельцовской городской больницы совместно с 33-летним жителем Брянска внесли ложные сведения о вакцинации от коронавируса нескольких десятков горожан. Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела, сообщается на сайте Управления СКР по Брянской области.
Весной брянчанин договорился со своей знакомой, работающей программисткой в медицинском учреждении, за деньги вносить ложные сведения о вакцинации людей в единую информационную систему, а также выдавать справки о якобы сделанных прививках. С мая по июль совместно со старшей медсестрой и оператором компьютера больницы они внесли в систему ложные сведения о вакцинации десятков жителей Брянска и области, повысив тем самым риск распространения инфекции.
"Преступление выявлено оперативными сотрудниками УМВД и УФСБ России по Брянской области. Подозреваемые допрошены, каждому из них избрана мера пресечения", — говорится на сайте ведомства.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей", "Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру РФ" и "Подделка официальных документов". Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступлений.
Ранее Лайф сообщал, что администратора поликлиники в Калининграде задержали за продажу липовых сертификатов о вакцинации. Предприимчивая женщина уничтожала неиспользованные препараты, сливая их в канализацию.
Комментариев: 0