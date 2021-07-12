В больнице под Брянском раскрыли махинации с сертификатами о вакцинации

Три сотрудника больницы при поддержке жителя Брянска обманом "вакцинировали" десяток жителей региона. Видео © СУ СКР по Брянской области

Три сотрудника Сельцовской городской больницы совместно с 33-летним жителем Брянска внесли ложные сведения о вакцинации от коронавируса нескольких десятков горожан. Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела, сообщается на сайте Управления СКР по Брянской области.

Весной брянчанин договорился со своей знакомой, работающей программисткой в медицинском учреждении, за деньги вносить ложные сведения о вакцинации людей в единую информационную систему, а также выдавать справки о якобы сделанных прививках. С мая по июль совместно со старшей медсестрой и оператором компьютера больницы они внесли в систему ложные сведения о вакцинации десятков жителей Брянска и области, повысив тем самым риск распространения инфекции.

"Преступление выявлено оперативными сотрудниками УМВД и УФСБ России по Брянской области. Подозреваемые допрошены, каждому из них избрана мера пресечения", — говорится на сайте ведомства.