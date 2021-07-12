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Вакцинация от ковида будет обязательной даже для приехавших на Кубань на пару дней

Информация о привитых отображается в единой федеральной базе, и тех, кто нарушит условия согласия, привлекут к ответственности.

12 июля, 14:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Вакцинироваться от коронавируса должны будут даже те туристы, которые приезжают в Краснодарский край на срок до трёх дней. Об этом заявили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

"Сроки проживания постановлением не оговариваются. Где будет сделана вакцина — неважно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трёх суток", — приводит текст сообщения ТАСС.

Информация о прошедших вакцинацию отображается в единой федеральной базе, и неисполнение подписанного согласия повлечёт за собой нарушение и привлечение к ответственности.

В отели Кубани привитых первым компонентом антиковидной вакцины заселят без ПЦР-тестов

В отели Кубани привитых первым компонентом антиковидной вакцины заселят без ПЦР-тестов

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что с 1 августа курортам разрешат принимать не привитых от ковида туристов, которые готовы поставить вакцину в течение трёх дней по прибытии на отдых. Сейчас гостей в отели края заселяют только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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