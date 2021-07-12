НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Зенит" заинтересовался футболистом сборной Перу

Новый сезон петербургский клуб начнёт матчем за Суперкубок России против столичного "Локомотива". Встреча состоится в субботу, 17 июля, в Калининграде.

12 июля, 14:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CBhO7o0h83z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Yoshimar Yotun</a></p>

Фото © Instagram / Yoshimar Yotun

Футболист сборной Перу Йосимар Йотун может продолжить карьеру в петербургском "Зените". Об этом сообщает Líbero.

По информации издания, чемпионы России проявляют интерес к 31-летнему полузащитнику. Также за игроком следят представители двух испанских клубов и одной бразильской команды.

С января 2019 года Йотун выступает за мексиканский "Крус Асуль". В составе клуба он провёл 83 матча, забил семь голов и сделал 15 результативных передач.

Для клубов РПЛ расширили заявку на новый сезон

Для клубов РПЛ расширили заявку на новый сезон

"Зенит" начнёт новый сезон матчем за Суперкубок России против столичного "Локомотива". Встреча состоится в субботу, 17 июля, в Калининграде. В первом туре РПЛ петербургский клуб 24 июля сыграет на выезде с "Химками".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о договорном матче по футболу

сегодня в 15:18

Несколько болельщиков сборной Италии погибли, празднуя победу на Евро-2020

сегодня в 14:21

СМИ: "Милан" готов взять в аренду лидера ЦСКА

сегодня в 13:46

Путин рассказал, по чьей вине Украина стала беднейшей страной Европы

сегодня в 15:19

"Выживают единицы": Врач-пульмонолог рассказал, что теперь ждёт певицу МакSим после известий о сепсисе

сегодня в 15:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1