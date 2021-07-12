"Зенит" заинтересовался футболистом сборной Перу

Футболист сборной Перу Йосимар Йотун может продолжить карьеру в петербургском "Зените". Об этом сообщает Líbero.

По информации издания, чемпионы России проявляют интерес к 31-летнему полузащитнику. Также за игроком следят представители двух испанских клубов и одной бразильской команды.

С января 2019 года Йотун выступает за мексиканский "Крус Асуль". В составе клуба он провёл 83 матча, забил семь голов и сделал 15 результативных передач.