"Зенит" заинтересовался футболистом сборной Перу
Новый сезон петербургский клуб начнёт матчем за Суперкубок России против столичного "Локомотива". Встреча состоится в субботу, 17 июля, в Калининграде.
Фото © Instagram / Yoshimar Yotun
Футболист сборной Перу Йосимар Йотун может продолжить карьеру в петербургском "Зените". Об этом сообщает Líbero.
По информации издания, чемпионы России проявляют интерес к 31-летнему полузащитнику. Также за игроком следят представители двух испанских клубов и одной бразильской команды.
С января 2019 года Йотун выступает за мексиканский "Крус Асуль". В составе клуба он провёл 83 матча, забил семь голов и сделал 15 результативных передач.
"Зенит" начнёт новый сезон матчем за Суперкубок России против столичного "Локомотива". Встреча состоится в субботу, 17 июля, в Калининграде. В первом туре РПЛ петербургский клуб 24 июля сыграет на выезде с "Химками".
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