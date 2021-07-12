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"Воспринимаю как трагедию": Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену

Те, кто всегда стремился к подрыву единства двух народов, хотят разделить и стравить людей между собой, отметил глава государства.

12 июля, 14:29
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66007" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Возникшая в последние годы стена между Россией и Украиной является большой общей бедой. Об этом в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" написал президент РФ Владимир Путин.

"Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духов­ного прост­ранства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это прежде всего последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды", — считает глава государства.

Также Путин заметил, что это результат целе­направ­ленной работы тех сил, которые всегда стремились к под­рыву нашего единства. Известная формула "разделяй и властвуй" не нова, отчего и происходят попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми и, как сверхзадача, разделить и стравить между собой части единого народа.

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. Тогда же он и пообещал, что напишет аналитическую статью про историю стран.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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