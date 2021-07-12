"Воспринимаю как трагедию": Путин назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену
Те, кто всегда стремился к подрыву единства двух народов, хотят разделить и стравить людей между собой, отметил глава государства.
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Возникшая в последние годы стена между Россией и Украиной является большой общей бедой. Об этом в статье "Об историческом единстве русских и украинцев" написал президент РФ Владимир Путин.
"Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это прежде всего последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды", — считает глава государства.
Также Путин заметил, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства. Известная формула "разделяй и властвуй" не нова, отчего и происходят попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми и, как сверхзадача, разделить и стравить между собой части единого народа.
Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. Тогда же он и пообещал, что напишет аналитическую статью про историю стран.
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