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Опубликовано 12 июля 2021, 14:31

Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи

Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

Фото © ТАСС / Сергей Гунеев / POOL

По его словам, именно советская национальная политика закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском.

Современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которую сегодня опубликовали на сайте Кремля.

Президент вспомнил такое явление, как "корени­зация", которая в 20–30-е годы прошлого века сыграла большую роль в укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Путин также указывает, что именно советская национальная поли­тика — вместо трие­диного народа, состояв­шего из вели­ко­россов, мало­россов и белорусов, — закрепила на государственном уровне по­ложение о трёх отдельных славян­ских народах: русском, украин­ском и бело­рус­ском.

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"Таким образом, современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", — говорится в статье.

Напомним, ранее, в ходе последней прямой линии с россиянами, глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине. Тогда же он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.

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Александра Вишнякова
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