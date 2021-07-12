Путин назвал современную Украину детищем советской эпохи
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По его словам, именно советская национальная политика закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском.
Современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Об этом президент РФ Владимир Путин написал в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которую сегодня опубликовали на сайте Кремля.
Президент вспомнил такое явление, как "коренизация", которая в 20–30-е годы прошлого века сыграла большую роль в укреплении украинской культуры, языка, идентичности. Путин также указывает, что именно советская национальная политика — вместо триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, — закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском.
"Таким образом, современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза", — говорится в статье.
Напомним, ранее, в ходе последней прямой линии с россиянами, глава государства пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине. Тогда же он подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом.