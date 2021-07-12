НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин: Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией

В своей статье российский лидер ещё раз назвал русских и украинцев одним народом, напомнив о наших общих цивилизационных истоках.

12 июля, 14:34
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Украина сможет сохранить суверенитет именно в партнёрстве с Россией. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Российский лидер отметил, что духовные, человеческие и цивилизационные связи двух стран формировались столетиями, восходили к одним истокам и закалялись как общими испытаниями, так и победами.

"Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ", — говорится в завершающей части статьи.

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. Тогда же он и пообещал, что напишет аналитическую статью про историю стран.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин рассказал, по чьей вине Украина стала беднейшей страной Европы

сегодня в 15:19

Путин заявил о недопустимости использования против РФ её исторических территорий

сегодня в 14:57

Путин: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной"

сегодня в 14:37

МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о договорном матче по футболу

сегодня в 15:18

"Выживают единицы": Врач-пульмонолог рассказал, что теперь ждёт певицу МакSим после известий о сепсисе

сегодня в 15:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1