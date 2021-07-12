Путин: Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией
В своей статье российский лидер ещё раз назвал русских и украинцев одним народом, напомнив о наших общих цивилизационных истоках.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Украина сможет сохранить суверенитет именно в партнёрстве с Россией. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Российский лидер отметил, что духовные, человеческие и цивилизационные связи двух стран формировались столетиями, восходили к одним истокам и закалялись как общими испытаниями, так и победами.
"Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ", — говорится в завершающей части статьи.
Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. Тогда же он и пообещал, что напишет аналитическую статью про историю стран.
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