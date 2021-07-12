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Путин: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной"

В своей статье российский лидер описал, как Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России".

12 июля, 14:37
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной", а вот какой быть самой Украине — решать её гражданам. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье президента Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

В тексте Владимир Путин напоминает, как Украину шаг за шагом втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — "превратить Украину в плацдарм против России". В определённый момент концепция "Украина — не Россия" заказчиков этой игры уже не устраивала, рассуждает российский лидер.

"Заказчики этого проекта взяли за основу ещё старые наработки польско-австрийских идеологов создания "антимосковской Руси". И не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины", — отмечается в статье Путина.

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

С переводом: Опубликована статья Путина об Украине

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин назвал украинцев и русских одним народом. Тогда же он и пообещал, что напишет аналитическую статью про историю стран.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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