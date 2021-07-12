Роспотребнадзор разработал формулы для расчёта максимального числа зрителей на мероприятиях

Роспотребнадзор установил формулы, по которым регионы России должны будут определять, можно ли проводить массовое мероприятие и сколько людей смогут его посетить. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу проведение массовых мероприятий в субъектах страны теперь будет зависеть от значения коэффициента распространения коронавирусной инфекции, темпов прироста заболеваемости за неделю и охвата тестированием методом ПЦР.

По новым правилам регионы, где наблюдается снижение заболеваемости ковидом, смогут проводить массовые мероприятия без ограничения по количеству участников. Если темп прироста инфицированных в субъекте не превышает 5%, то мероприятие сможет посетить от одной тысячи до трёх тысяч человек, если прирост меньше 10%, то к участию допускается 500–1000 человек.

При этом в постановлении отмечается, что новые правила не распространяются на мероприятия в культурных и образовательных учреждениях.