Путин напомнил про 1918 год тем, кто сегодня отдал Украину под внешнее управление

По словам президента РФ, сегодня в Незалежной происходит "надзор иностранных советников за органами власти, спецслужбами и вооружёнными силами, а также военное "освоение" территории страны.