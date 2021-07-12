Путин напомнил про 1918 год тем, кто сегодня отдал Украину под внешнее управление
По словам президента РФ, сегодня в Незалежной происходит "надзор иностранных советников за органами власти, спецслужбами и вооружёнными силами, а также военное "освоение" территории страны.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Президент России Владимир Путин в своей статье об Украине напомнил про события 1918 года тем, кто сегодня отдал Незалежную под полное внешнее управление. По его словам, подобное решение, принятое в начале XX века, "оказалось роковым для правящего в Киеве режима".
"Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а к власти приведён гетман Павел Скоропадский (находился у власти с 29 апреля по 14 декабря 1918 года. — Прим. Лайфа), провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом", — говорится в статье Путина.
Президент РФ также отмечает, что сегодня Украина находится даже не просто в полной зависимости, а под прямым внешним управлением, "включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооружёнными силами, военное "освоение" территории Украины, развёртывание инфраструктуры НАТО".
Ранее о том, что украинский лидер Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление, Владимир Путин заявлял во время прямой линии. Он подчеркнул, что сегодня ключевые вопросы жизнедеятельности Незалежной решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти — в Берлине и Париже.
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