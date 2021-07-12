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МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о договорном матче по футболу

За участие в подобных встречах команду "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области перевели в ПФЛ.

12 июля, 15:18
<p>Фото © ФК "Чайка"</p>

Фото © ФК "Чайка"

Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование первого в России уголовного дела, возбуждённого по факту оказания противоправного влияния на результат футбольного матча. Об этом сообщается на сайте "МВД-Медиа".

"В ходе следствия установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Встреча состоялась в мае 2019 года в рамках первенства ПФЛ. Она завершилась домашней победой "Чайки" над "Черноморцем" со счётом 3:1.

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По словам Волк, в рамках расследования было проведено более 150 допросов и очных ставок, а также более 40 обысков и выемок документов. Бывшим тренеру и шестерым игрокам "Черноморца" предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 184 УК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

"Расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" продолжается", добавила Волк.

Ранее за участие в договорных встречах команду "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области перевели из ФНЛ в ПФЛ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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