МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о договорном матче по футболу

Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование первого в России уголовного дела, возбуждённого по факту оказания противоправного влияния на результат футбольного матча. Об этом сообщается на сайте "МВД-Медиа".

"В ходе следствия установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Встреча состоялась в мае 2019 года в рамках первенства ПФЛ. Она завершилась домашней победой "Чайки" над "Черноморцем" со счётом 3:1.

По словам Волк, в рамках расследования было проведено более 150 допросов и очных ставок, а также более 40 обысков и выемок документов. Бывшим тренеру и шестерым игрокам "Черноморца" предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 184 УК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.