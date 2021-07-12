Путин рассказал, по чьей вине Украина стала беднейшей страной Европы
Глава государства пояснил, что ещё до пандемии ВВП Незалежной был ниже показателей Албании и даже непризнанного Косова.
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Украинское руководство пустило на ветер достижения поколений и само виновато в том, что страна стала беднейшей в Европе. Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев".
"По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше $4 тысяч. Это ниже Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас — беднейшая страна Европы. Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений", — написал российский лидер.
В тексте статьи Путин также назвал большой бедой возникшую между Россией и Украиной стену. Российский лидер указал, что это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства двух стран. По его оценке, при сохранении экономических связей между Москвой и Киевом положительный эффект для Незалежной исчислялся бы десятками миллиардов долларов.
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