Путин рассказал, по чьей вине Украина стала беднейшей страной Европы

Украинское руководство пустило на ветер достижения поколений и само виновато в том, что страна стала беднейшей в Европе. Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев".

"По данным МВФ, в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса, уровень подушевого ВВП Украины составил меньше $4 тысяч. Это ниже Албании, Республики Молдовы и непризнанного Косова. Украина сейчас — беднейшая страна Европы. Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений", — написал российский лидер.