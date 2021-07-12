Менеджер МакSим поблагодарила фанатов "Спартака", спевших "Знаешь ли ты"

Фанаты "Спартака" спели "Знаешь ли ты" на улицах Екатеринбурга в поддержку Максим. Видео © Instagram / keksinbar

Фанаты футбольного "Спартака" возле одного из баров в Екатеринбурге провели акцию в поддержку певицы Максим, хором исполнив её песню "Знаешь ли ты". Видео опубликовано в "Инстаграме".

Около 20 человек, подняв руки в воздух, в один голос спели одну из самых известных композиций артистки, которую часто можно услышать от болельщиков на играх красно-белых. В комментариях отметилась менеджер исполнительницы Маргарита Соколова, поблагодарив их за поддержку.