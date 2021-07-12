НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Менеджер МакSим поблагодарила фанатов "Спартака", спевших "Знаешь ли ты"

Трогательный флешмоб не оставил Соколову равнодушной. Она отметила, что с такими болельщиками "мы обязаны поправиться".

12 июля, 15:30

Фанаты "Спартака" спели "Знаешь ли ты" на улицах Екатеринбурга в поддержку Максим. Видео © Instagram / keksinbar

Фанаты футбольного "Спартака" возле одного из баров в Екатеринбурге провели акцию в поддержку певицы Максим, хором исполнив её песню "Знаешь ли ты". Видео опубликовано в "Инстаграме".

Около 20 человек, подняв руки в воздух, в один голос спели одну из самых известных композиций артистки, которую часто можно услышать от болельщиков на играх красно-белых. В комментариях отметилась менеджер исполнительницы Маргарита Соколова, поблагодарив их за поддержку.

"Спасибо вам за поддержку! С такими болельщиками мы обязаны поправиться!" — написала Соколова.

Менеджер МакSим рассказала, что певица иногда приходит в сознание

Менеджер МакSим рассказала, что певица иногда приходит в сознание

Напомним, певица Максим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.

Менеджер МакSим ответила на заявления о критическом состоянии певицы

Менеджер МакSим ответила на заявления о критическом состоянии певицы

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Выживают единицы": Врач-пульмонолог рассказал, что теперь ждёт певицу МакSим после известий о сепсисе

сегодня в 15:08

Первый матч Витории в России: "Спартак" разгромил "Сочи" на старте Кубка Париматч Премьер

вчера в 17:01

"Смешно": Критик Соседов не увидел повода для иска Костюшкина к Монеточке

сегодня в 10:41

Упавший с электросамоката мэр Кисловодска перенёс ещё одну операцию

сегодня в 16:44

ВОЗ фиксирует рост заболеваемости ковидом четвёртую неделю подряд

сегодня в 16:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1