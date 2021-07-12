Менеджер МакSим поблагодарила фанатов "Спартака", спевших "Знаешь ли ты"
Трогательный флешмоб не оставил Соколову равнодушной. Она отметила, что с такими болельщиками "мы обязаны поправиться".
Фанаты "Спартака" спели "Знаешь ли ты" на улицах Екатеринбурга в поддержку Максим. Видео © Instagram / keksinbar
Фанаты футбольного "Спартака" возле одного из баров в Екатеринбурге провели акцию в поддержку певицы Максим, хором исполнив её песню "Знаешь ли ты". Видео опубликовано в "Инстаграме".
Около 20 человек, подняв руки в воздух, в один голос спели одну из самых известных композиций артистки, которую часто можно услышать от болельщиков на играх красно-белых. В комментариях отметилась менеджер исполнительницы Маргарита Соколова, поблагодарив их за поддержку.
"Спасибо вам за поддержку! С такими болельщиками мы обязаны поправиться!" — написала Соколова.
Напомним, певица Максим с середины июня остаётся в больнице. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.
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