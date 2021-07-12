НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Доказана эффективность "Спутника V" против новых штаммов ковида

Разработчик препарата и РФПИ рассматривают вариант создания "коктейлей" вакцин совместно с другими ведущими производителями.

12 июля, 15:36
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является эффективной против новых штаммов. Такие данные приводит центр имени Гамалеи, а результаты исследования опубликованы в ведущем международном журнале Vaccines.

"НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом "Спутник V", против новых штаммов SARS-CoV-2", — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против всех новых мутаций вируса. Так, снижение вируснейтрализующей активности у отечественной вакцины оказалось значительно меньшим в сравнении с другими препаратами, ранее подтвердившими эффективность против известных штаммов. Кроме того, центр имени Гамалеи и РФПИ рассматривают возможность создания "коктейлей" вакцин совместно с другими ведущими производителями с применением первого компонента препарата "Спутник V".

В Аргентине подтвердили формирование высокого уровня защиты после прививки "Спутником V"

В Аргентине подтвердили формирование высокого уровня защиты после прививки "Спутником V"

"Мы получаем всё больше данных о способности коронавируса к трансформации и мутациям по всему миру. Сегодня "Спутник V" является одной из наиболее эффективных вакцин как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса благодаря уникальному подходу, в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки", — сказал директор центра Александр Гинцбург.

Ранее Лайф сообщал, что в России предложили выпустить почтовую марку в честь вакцины "Спутник V". Авторы идеи считают, что может быть инициирован конкурс по выбору дизайна для неё.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

ВОЗ фиксирует рост заболеваемости ковидом четвёртую неделю подряд

сегодня в 16:38

В Аргентине подтвердили формирование высокого уровня защиты после прививки "Спутником V"

сегодня в 08:41

В ВОЗ заявили, что штамм "дельта" обнаружили в более чем 100 странах

сегодня в 16:01

Тут комментировать нечего: Акинфеев не увидел ничего необычного в увольнении Черчесова

сегодня в 16:51

Упавший с электросамоката мэр Кисловодска перенёс ещё одну операцию

сегодня в 16:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1