Доказана эффективность "Спутника V" против новых штаммов ковида

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является эффективной против новых штаммов. Такие данные приводит центр имени Гамалеи, а результаты исследования опубликованы в ведущем международном журнале Vaccines.

"НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют позитивные результаты исследования нейтрализующей активности сыворотки крови, взятой у вакцинированных препаратом "Спутник V", против новых штаммов SARS-CoV-2", — говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что вакцинация препаратом вырабатывает защитные нейтрализующие титры антител против всех новых мутаций вируса. Так, снижение вируснейтрализующей активности у отечественной вакцины оказалось значительно меньшим в сравнении с другими препаратами, ранее подтвердившими эффективность против известных штаммов. Кроме того, центр имени Гамалеи и РФПИ рассматривают возможность создания "коктейлей" вакцин совместно с другими ведущими производителями с применением первого компонента препарата "Спутник V".

"Мы получаем всё больше данных о способности коронавируса к трансформации и мутациям по всему миру. Сегодня "Спутник V" является одной из наиболее эффективных вакцин как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса благодаря уникальному подходу, в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки", — сказал директор центра Александр Гинцбург.