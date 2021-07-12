Врач-пульмонолог Сергей Пурясев без удивления отреагировал на новости о том, что у певицы Максим (настоящее имя — Марина Абросимова) развился сепсис. По его словам, это явление было, к сожалению, вполне ожидаемо. Специалист объяснил, что при двусторонней полисегментарной пневмонии легочная ткань гниет в больших масштабах, гибнет и запускает инфекционный процесс, а это приводит к воспалению и гнойному абсцессу, пишет kp.ru.

Фото © Instagram/maksimartist

В ослабленном состоянии микробы быстро охватывают весь организм с помощью кровеносной системы, ведь сосуды открыты и зияют. Когда инфекция затягивается в кровь, а иммунитет не справляется с такой атакой, развивается сепсис Сергей Пурясев

Фото © Instagram / maksimartist и maksim_soul_

Заражение крови, по словам врача, очень опасно и по большому счету необратимо. Токсины, выделяющиеся микробами, очень сложно вывести из организма. В таком состоянии "выживают единицы" и только после сложнейшего лечения. Пациентам прописывают антибиотики и дезинтоксикационное лечение и очищают кровь при помощи плазмафереза.

Но если гной распространяется дальше, это может вызвать развитие воспаления в мозге, например менингит. Также гибнут почки, так как микробы убивают белок, а он, в свою очередь, забивает почечные фильтры Сергей Пурясев

Фото © Instagram / maksim_soul_ и maksimartist