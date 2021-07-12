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Как судьба предостерегала девушку, которая разбилась на "порше" вместе с мотоблогером в Ленобласти

11 июля в посёлке Стрельцово Ленинградской области иномарка врезалась в дерево и сгорела. Внутри в тот момент находились 36-летний блогер и гонщик Иван Куренбин, а также его подруга Татьяна Игушина.

12 июля, 13:03
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Фото © Instagram / igushinat12

31-летняя Татьяна Игушина, как и Куренбин, занималась гонками на мотоциклах и путешествиями, стараясь совместить все свои хобби.

Фото © Instagram / igushinat12

Фото © Instagram / igushinat12

Девушка заработала огромное количество медалей и призовых мест, став рекордсменкой в женском мотоспорте и участницей кругосветного мотокросса в 24 741 км.

Фото © Instagram / igushinat12

Фото © Instagram / igushinat12

Татьяна давно знала, что свяжет свою жизнь со спортом — она окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма в Москве.

Фото © Instagram / igushinat12

Фото © Instagram / igushinat12

А затем гонщица вступила на путь блогерства — она активно вела странички в соцсетях, а на её инстаграм уже было подписано 24,7 тыс. человек.

Фото © Instagram / igushinat12

Фото © Instagram / igushinat12

Последней записью девушки стало видео аварии во время тренировки. "Каждая гонка новый опыт! Теперь запомню, что, когда обкатываешь новую резину, из питлейна надо выезжать последней", — посмеялась над собой Татьяна.

Фото © Instagram / igushinat12

Фото © Instagram / igushinat12

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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