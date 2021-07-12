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Ивлеева нашла замену всему мужскому полу, устроив обнажённую фотосессию в объятиях подруги

Блогерша решила игнорировать все слухи о расставании с Элджеем и сосредоточилась на отдыхе в Греции.

12 июля, 14:40

Фото © Instagram / _agentgirl_

30-летняя блогерша и телеведущая Настя Ивлеева заставила поклонников в который раз позавидовать себе — и теперь по нескольким поводам. Она уехала отдыхать в Грецию, откуда с побережья прислала им откровенную открытку. На снимках она позировала вместе со своей подругой Дианой Коркуновой, повернувшись спиной к фотографу.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

Девушки в открытых купальниках демонстрировали миру всё самое хорошее, что есть в их фигуре, приблизив камеру на другом фото поближе. Никто из 18,8 миллиона подписчиков Насти не знал, куда им пристроить взгляд, зато блогерша уже всё за них с подругой решила. "Смотрим в светлое будущее!" — пошутила она над ними, обыграв свою пикантную позу.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

Вот это жопки 🔥

rolikdasha

На второй фотке Элджей:

Дорогой ✍🏻 дневник ✍🏻

brightivleeva

И как это понимать, с Элджеем всё? Это кто ещё? 😁

katya_pinerova

Фото © Instagram / _agentgirl_

Фото © Instagram / _agentgirl_

Множество шуток под снимками было об Элджее, потому что рука подруги, которая пристроилась на бедре Насти, многих смутила. В последние месяцы супруги перестали появляться в инстаграмах друг у друга, а блогерша сняла кольцо. Немало испугал фанатов и последний трек музыканта, где он намекал на расставание со своей женой. Однако на днях телеведущая поздравила мужа с днём рождения, устроив ему праздник, и подписчики пары окончательно запутались — расстаются звёзды или всё же нет.

18-летняя теннисистка проснулась знаменитой, затмив всех звёзд Уимблдона, и её фото объясняют почему

18-летняя теннисистка проснулась знаменитой, затмив всех звёзд Уимблдона, и её фото объясняют почему

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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