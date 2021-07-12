Ивлеева нашла замену всему мужскому полу, устроив обнажённую фотосессию в объятиях подруги

30-летняя блогерша и телеведущая Настя Ивлеева заставила поклонников в который раз позавидовать себе — и теперь по нескольким поводам. Она уехала отдыхать в Грецию, откуда с побережья прислала им откровенную открытку. На снимках она позировала вместе со своей подругой Дианой Коркуновой, повернувшись спиной к фотографу.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Девушки в открытых купальниках демонстрировали миру всё самое хорошее, что есть в их фигуре, приблизив камеру на другом фото поближе. Никто из 18,8 миллиона подписчиков Насти не знал, куда им пристроить взгляд, зато блогерша уже всё за них с подругой решила. "Смотрим в светлое будущее!" — пошутила она над ними, обыграв свою пикантную позу.

Фото © Instagram / _agentgirl_

Вот это жопки 🔥 rolikdasha

На второй фотке Элджей: Дорогой ✍🏻 дневник ✍🏻 brightivleeva

И как это понимать, с Элджеем всё? Это кто ещё? 😁 katya_pinerova

Фото © Instagram / _agentgirl_