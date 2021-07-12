"Это не смешно!": Дава признался на лобном месте, как тяжело было встречаться с алкоголичкой
Об этом ведущий "Дома-2" заявил во время шоу, возмутившись из-за поведения постоянно пьющего участника.
Фото © YouTube / ДОМ-2
Известный рэпер Давид Манукян, которого многие знают под псевдонимом Дава, теперь разбирается в отношениях на лобном месте "Дома-2" вместо своей бывшей девушки Ольги Бузовой. Телеведущий старается помочь парам построить любовь, но иногда выдаёт откровения, которые вызывают множество вопросов. Так, в одном из последних выпусков он заявил, что встречался с алкоголичкой.
Видео © YouTube / ДОМ-2
Во время шоу Дава был недоволен поведением Алексея Адеева, который явно злоупотреблял алкоголем, что не нравилось его девушке Анне Брянской. Парень виноватым себя не чувствовал и не видел ничего плохого в распитии чего-нибудь горячительного, пока рэпер не сорвался на него, заняв сторону Ани.
Это не нормально. Я хорошо её понимаю, у меня были точно такие же отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это ни хрена не смешно. И ты из-за этого теряешь свои отношения
Зрителям тут же стало интересно, о ком именно говорил ведущий "Дома-2", ведь известно о его отношениях только с Ольгой Бузовой и Кариной Кросс. Хоть рэпер признавался, что были и другие девушки, их имён он не называл. Многие подумали на Бузову, с которой Дава расстался зимой этого года, несмотря на свадьбу, устроенную на Мальдивах. Сейчас у девушки есть явные проблемы с алкоголем, которые она пытается безуспешно скрывать. Из-за этого у Бузовой даже произошёл скандал с Дмитрием Губерниевым во время обсуждения российской сборной по футболу.
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