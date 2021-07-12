Прилучного засняли в объятиях таких красивых близняшек, что теперь о Карпович можно забыть

В последнее время 33-летнего актёра Павла Прилучного всё чаще застают в обществе очаровательных близняшек — певиц, актрис и экс-участниц шоу "Вечерний Ургант" Кати и Волги Король, пишет телеграм-канал "Только никому". И некоторые считают, что его новой избраннице Мирославе Карпович стоит начинать волноваться.

Фото © Instagram / bliznyashkikorol

В инстаграме блондинок появилось фото, где они позируют во время отдыха в яхт-клубе с Прилучным. "Мажор" расположился между сёстрами, одна из которых закинула на него ноги. При этом сам актёр страстно обнимал её в ответ. "Когда вроде бы всё то же самое, но нет…" — подписали девушки.

Фото © Instagram / bliznyashkikorol

Пользователи решили, что близняшки — реальная угроза для Карпович, и сочли их лучшей компанией для Прилучного. "Чисто деловые отношения, мы так и поняли", — иронизировали юзеры.

Прекра-а-а-а-а-сное фото😌😌😌Павел, сочные девочки! И главное — Мирки нет. А если даже и есть, то пусть смотрит 😂 vazaflowersinfg

Хоть за нормальное тело подержится, а не за кости lanalasso

Видео © TikTok / bliznyashkikorol

М-м-м-м-м-м-м-м-м)))) Круто смотритесь 😌🤗 likusya_1

И ни одного нравоучителя😂 Всем нравится картинка без Мирки. И мне нравится. Это ж как все не любят Мирославочи-чи-чи-чку svet_lana_svetl