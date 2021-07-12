Прилучного засняли в объятиях таких красивых близняшек, что теперь о Карпович можно забыть
Ещё недавно Мирославу Карпович называли разлучницей, обвинив в разрыве Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Однако поклонники считают, что теперь "папина дочка" сама оказалась в схожей ситуации.
В последнее время 33-летнего актёра Павла Прилучного всё чаще застают в обществе очаровательных близняшек — певиц, актрис и экс-участниц шоу "Вечерний Ургант" Кати и Волги Король, пишет телеграм-канал "Только никому". И некоторые считают, что его новой избраннице Мирославе Карпович стоит начинать волноваться.
В инстаграме блондинок появилось фото, где они позируют во время отдыха в яхт-клубе с Прилучным. "Мажор" расположился между сёстрами, одна из которых закинула на него ноги. При этом сам актёр страстно обнимал её в ответ. "Когда вроде бы всё то же самое, но нет…" — подписали девушки.
Пользователи решили, что близняшки — реальная угроза для Карпович, и сочли их лучшей компанией для Прилучного. "Чисто деловые отношения, мы так и поняли", — иронизировали юзеры.
Прекра-а-а-а-а-сное фото😌😌😌Павел, сочные девочки! И главное — Мирки нет. А если даже и есть, то пусть смотрит 😂
Хоть за нормальное тело подержится, а не за кости
Видео © TikTok / bliznyashkikorol
М-м-м-м-м-м-м-м-м)))) Круто смотритесь 😌🤗
И ни одного нравоучителя😂 Всем нравится картинка без Мирки. И мне нравится. Это ж как все не любят Мирославочи-чи-чи-чку
Напомним, что Мирославе устроили настоящую травлю после того, как обвинили в распаде звёздной семьи. "Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те вёдра грязи, которыми меня так обильно и щедро поливают. Играют в богов и судят меня", — негодовала тогда артистка.
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