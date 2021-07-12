14-летний участник детского "Голоса" погиб в Подмосковье, не заметив в наушниках электричку
Филипп обожал мотоциклы и все, что с этим связано, поэтому родители купили ему опасную игрушку, чтобы мальчик катался по проселочным дорогам.
В минувшие выходные не стало 14-летнего Филиппа Литвинова, который в таком юном возрасте уже смог заявить о себе на всю страну. Мальчик принял участие в шоу "Голос. Дети", выступив с русскоязычной версией песни Johnny B. Goode, однако никто из жюри не повернулся во время слепых прослушиваний. Но это не помешало исполнителю покорить сердца телезрителей, пишет "МК".
Еще на шоу Филипп признавался, что обожает фильмы из серии "Крепкий орешек" и картинг с гонками. Особое место в сердце мальчика занимали и мотоциклы, ведь его папа является чемпионом по мотокроссу. Поддавшись на уговоры Филиппа, его записали на курсы по мотовождению и купили мопед, чтобы подросток катался на нём по деревне. Всё лето семья Литвиновых проводила на даче в Подмосковье, где можно было спокойно гонять по проселочным дорогам.
Но в момент трагедии Филипп ехал с медленной скоростью. Мальчик отправился покататься по деревне и в один из моментов подъехал к переезду на станции "43-й километр" Ярославского направления. Он никак не регулировался, а электричку артист не заметил. Очевидцы кричали ему, что поезд приближается, но Филипп ехал в наушниках и ничего не услышал. Пострадавшего мальчика оттащили с путей, и спустя полчаса на место примчались бабушка и родители. Но столкновения с железной махиной Филипп не пережил. Он был единственным ребёнком в семье.
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