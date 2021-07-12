14-летний участник детского "Голоса" погиб в Подмосковье, не заметив в наушниках электричку

В минувшие выходные не стало 14-летнего Филиппа Литвинова, который в таком юном возрасте уже смог заявить о себе на всю страну. Мальчик принял участие в шоу "Голос. Дети", выступив с русскоязычной версией песни Johnny B. Goode, однако никто из жюри не повернулся во время слепых прослушиваний. Но это не помешало исполнителю покорить сердца телезрителей, пишет "МК".

Еще на шоу Филипп признавался, что обожает фильмы из серии "Крепкий орешек" и картинг с гонками. Особое место в сердце мальчика занимали и мотоциклы, ведь его папа является чемпионом по мотокроссу. Поддавшись на уговоры Филиппа, его записали на курсы по мотовождению и купили мопед, чтобы подросток катался на нём по деревне. Всё лето семья Литвиновых проводила на даче в Подмосковье, где можно было спокойно гонять по проселочным дорогам.