В ВОЗ заявили, что штамм "дельта" обнаружили в более чем 100 странах

Штамм коронавируса "дельта" уже зарегистрирован в 104 странах, и, как ожидается, скоро он станет доминирующим в мире. Такие данные привёл генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что ещё больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление", — сказал он на брифинге в Женеве.

Гебреисус отметил, что после десяти недель снижения смертность уже растёт четвёртую неделю подряд. Одна из причин — в отличающемся высокой заразностью дельта-варианте коронавируса. "Дельта" присутствует сейчас в 104 странах, и в ВОЗ ожидают, что он скоро станет доминирующим штаммом ковида в мире, подчеркнул он.