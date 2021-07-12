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В ВОЗ заявили, что штамм "дельта" обнаружили в более чем 100 странах

Организация сейчас фиксирует ухудшение чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

12 июля, 16:01

Фото © Pixabay

Штамм коронавируса "дельта" уже зарегистрирован в 104 странах, и, как ожидается, скоро он станет доминирующим в мире. Такие данные привёл генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что ещё больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление", — сказал он на брифинге в Женеве.

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Гебреисус отметил, что после десяти недель снижения смертность уже растёт четвёртую неделю подряд. Одна из причин — в отличающемся высокой заразностью дельта-варианте коронавируса. "Дельта" присутствует сейчас в 104 странах, и в ВОЗ ожидают, что он скоро станет доминирующим штаммом ковида в мире, подчеркнул он.

Ранее эпидемиолог назвал наиболее уязвимых перед дельта-штаммом коронавируса. Специалист отметил, что в России фиксируют семейные очаги инфекции. За сутки в стране выявили максимальное с 2 января число случаев ковида.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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