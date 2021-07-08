Свет в конце коридора: Раскрыта тайна предсмертных видений Учёные заявили, что видения и ощущения на грани жизни и смерти как-то связаны со стратегией выживания, принятой в животном мире. 7 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

— Помню, как я хожу по воде босиком. Затем смотрю направо, вижу очень яркий свет и руку, как бы зовущую меня. Я иду к ней и вдруг осознаю, насколько же в мирном и расслабленном я состоянии. Как лучший глубокий сон на свете. Тогда я себе сказал: "Чувак, это так круто, никогда бы не просыпался". А затем всё внезапно пропадает, и я просыпаюсь из-за моей мамы, которая рыдает надо мной.

Это фрагмент рассказа одного из пользователей "Реддита". Лайф в январе опубликовал подборку таких воспоминаний. Там есть и знаменитые коридоры, и ощущение выхода из собственного тела. Конечно, практически невозможно установить подлинность этих сообщений, но ситуация такова, что ими полнится земля. Это явление даже получило своё научное название — околосмертные переживания. По-английски — near-death experience (NDE). Вот только убедительного научного объяснения такому феномену до недавних пор не было. Чаще всего его трактуют с религиозно-мистической точки зрения. Недавно учёные из Дании и Бельгии предложили свою версию объяснения природы всех этих видений и ощущений на грани жизни и смерти.

Они изучили более 600 рассказов людей, вернувшихся "с того света", и обнаружили, что в некоторых случаях (подчёркиваем, не во всех, в некоторых) эти люди в момент смертельной опасности впадали в состояние танатоза, оно широко известно в животном мире. Говоря простым языком, это когда зверь (или, скажем, насекомое) при встрече с угрозой жизни по сути притворяется мёртвым. Но притворяется не совсем так, как притворялись бы мы с вами в сравнительно спокойных обстоятельствах: мы бы легли и сознательно заставляли бы себя не шевелиться и не двигать глазами. Танатоз — это предусмотренный природой механизм, при котором мышцы сами отключаются полностью. Но при этом животное остаётся в сознании. Вот один из ярких примеров. Это опоссум.

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Чаще всего такое бывает при встрече с хищником и довольно часто помогает спастись — при условии, конечно, что хищник не любитель мертвечины. Когда он уходит или что-то отвлекает его внимание, сознание помогает выйти из танатоза и пуститься наутёк. Собственно, с человеком это может случиться точно таким же образом — при нападении крупного зверя.

— Когда я решил, что единственным вариантом было притвориться мёртвым, я просто обмяк. Как тряпичная кукла, не двигал ни одной мышцей, не двигал ни одним веком. Можно отключиться от того, что происходит, — рассказал, к примеру, человек, переживший нападение медведя гризли.

Более того, обнаружилось, что то же самое иногда бывает с людьми, когда их пытаются изнасиловать, а ещё — в момент аварии. Последнее, кстати, тоже очень интересно: часто приходится слышать, что при расслабленных мышцах травмы получаются менее тяжкие. Поразительно, что мозг успевает дать нужную команду за какую-то жалкую долю секунды.

В итоге исследователи предположили, что околосмертные переживания людей на самом деле произошли от животного танатоза и просто усложнились развитым мозгом и богатым воображением человека. И в то же время учёные признали, что ощущения невероятного спокойствия, искажённого хода времени, свет в конце коридора, встречи с людьми, которых нет в живых, — всё это далеко не всегда можно объяснить осознанием смертельной опасности по одной простой причине: очень часто пограничное состояние между жизнью и смертью наступает настолько внезапно, что человек не успевает ничего осознать. А значит, не успевает включить режим самозащиты.

— Поскольку у людей больше нет естественных врагов, в большинстве угрожающих жизни ситуаций (или ситуаций, которые кажутся таковыми) околосмертные переживания вряд ли имеют биологическую цель или их польза менее очевидна, — говорится в опубликованной научной статье.