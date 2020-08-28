Автоматический Фрейд. Компьютер научили читать и толковать сны

С его помощью можно составить психологический портрет человека и даже выявить отклонения. Кстати, недавно сны научились ещё и программировать.

"Враг наверху, в небе. Мы не солдаты, а школьники. Голос отовсюду начинает предупреждать нас: "Вещи падают". Начинают падать семена. Затем я слышу слабое эхо лопающихся труб. Там есть подземный бункер. Большинство из нас бегут к школьному автобусу. Рядом, в двадцати ярдах, падают миномёты. Страх осознания смерти витает в моей голове. Мы все в толпе, боимся удара. Я закрываю лицо двумя книгами в мягкой обложке. Вдруг происходит резкий взрыв. Меня ударило, хотя я кричу лишь мгновение. Такое чувство беспомощности. Мне раздробило зубы, и я впадаю в шок. Здесь сон заканчивается".

Это приснилось участнику войны во Вьетнаме. Как раз тогда, во время боевых действий. Сон датирован 30 июля 1971 года. За год до этого ветеран побывал в Камбодже — там, напомним, была гражданская война, и Никсон отправил туда войска. Там боец тоже успел записать свой короткий кошмар, что атакуют сапёры. Он проснулся и увидел перед собой чью-то ногу. Решил, что это противник, молча достал пистолет, прицелился — и только тут сообразил, что это свой. Чуть не прострелил ногу сослуживцу.

Наверное, в голове этого человека война не закончилась никогда. Во всяком случае с тех самых пор он мог спать только на матрасе, положенном на пол, причём под подушкой обязательно должен быть либо пистолет 25-го калибра, либо нож для мяса. Одно время клал рядом с собой мачете. Он записал несколько сотен своих снов и поделился ими с учёными, чтобы они исследовали посттравматические расстройства. Эти "дневники" теперь хранятся в "Банке сновидений", созданном в США. В нём накопилось уже около 24 тысяч записей снов множества самых разных людей. В России такого архива сновидений нет, рассказали в Центре медицины сна МГУ. Впрочем, отечественные сомнологи не очень доверяют подобным записям.

Мы получаем описания снов только со слов человека. Если мы говорим о ребёнке, то там вообще элемент фантазии очень большой, если говорим о взрослом, то тоже элемент фантазии присутствует. Зачастую характер подачи сновидения может меняться даже в зависимости от того, как человек о нём рассказывает Александр Калинкин Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова

Тем не менее собранием активно пользуются зарубежные психологи и психотерапевты. Большинство из них придерживаются так называемой гипотезы непрерывности: она гласит, что сны — это в определённом смысле продолжение реальности, то есть мы продолжаем обдумывать и осмысливать то, что пережили в реальной жизни. Для анализа увиденного во сне используют систему, разработанную ещё в 1960-е годы американскими учёными Кэлвином Холлом и Робертом Ван де Каслом. Согласно ей, надо разделять сны на категории в зависимости от того, какие в них персонажи, предметы, окружающая обстановка, что в них происходит, что испытывает спящий, чем заканчивается сон. По мнению специалистов, таким образом можно составить целый психологический портрет человека и выявить нездоровые тенденции.

У меня буквально вчера была пациентка, у которой в течение трёх лет каждую ночь были кошмары. Я стал спрашивать о характере сновидений, но она даже не могла их точно описать, она просто зачастую просыпается с ощущением тревоги и страха. И сны бывают разноплановые. Потом, спрашивая о симптомах, я предположил диагноз "нарколепсия". Но наличие кошмарного сновидения не всегда означает патологию. Это может быть посттравматическое стрессовое расстройство: угроза жизни, насилие Александр Калинкин Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова

Так вот. До сих пор эта процедура систематизации снов была весьма долгой и мучительной — всё нужно было "раскладывать по полкам" вручную. Но сны писателей-фантастов продолжают сбываться, и теперь чёрную работу для учёных делает автоматический алгоритм, разработанный в знаменитых лабораториях Белла (с 2016 года они оказались под контролем Nokia и теперь именуются Nokia Bell labs). Это целая исследовательская корпорация, в которой рождаются новые технологии. Её основал человек, которого считают изобретателем телефона, — Александр Белл.

Созданный в корпорации алгоритм разбивает тексты с описаниями снов на предложения, предложения — на фразы, фразы — на слова. Слова делит по категориям (люди, животные, мебель и так далее) и определяет, какие они должны вызывать эмоции. Программа определяет и то, как взаимосвязаны слова в предложениях, и "понимает", о чём идёт речь: об агрессии, о дружбе или о сексе. В итоге подсчитывается средняя степень враждебности персонажей и соотношение положительных и отрицательных эмоций спящего.

Картина Сальвадора Дали "Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения", 1944 год. Фото © Wikipedia

Учёные сравнили полученные машиной результаты с итогами аналогичной работы, проделанной по старинке. Данные совпали на 76%. По мнению исследователей, это весьма неплохо. А поскольку люди, записавшие свои сны, рассказывали учёным и о своей реальной жизни, с помощью нового алгоритма удалось сопоставить всё это и подтвердить, что гипотеза непрерывности действительно работает: наши сны создаются событиями нашей жизни.

У нас часто бывают пациенты с апноэ, с остановками дыхания. Храп — это их клиническое проявление, то есть у людей дыхательные пути закрываются во время сна. И вот им часто снится, что они проваливаются куда-то в прорубь, вязнут в почве, в песке, они ныряют на глубину и не могут вынырнуть. Я могу согласиться, что очень часто физиологическое состояние человека определяет характер сновидений Александр Калинкин Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова

Американские психологи считают, что подробное изучение содержания снов может помочь человеку не только найти причину кошмаров, но и избавиться от неё. Или, по крайней мере, улучшить ситуацию. Например, с помощью осознанных сновидений, когда человек понимает, что он спит, и контролирует ход событий. У некоторых людей изначально есть такой талант. Специалисты уверяют, что этому можно научиться. Правда, сомнолог Александр Калинкин призвал и к этому относиться с осторожностью.

Вы знаете, весь этот биохакинг может быть интересен молодым людям, поскольку позволяет испытать необычные ощущения, но это не приносит никакой значимой пользы для здоровья, и увлекаться этим не надо. Есть данные, что если постоянно этим заниматься, то, наоборот, может быть ухудшение психики Александр Калинкин Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова

Интересно в этом смысле вспомнить о вот таком устройстве, представленном недавно Массачусетским технологическим институтом.

Устройство Targeted Dream Incubation. Фото © Массачусетский технологический институт

Эта штука фиксирует пульс и сокращения мышц руки, чтобы на основании этих данных распознать, когда человек засыпает. Цель — дождаться момента перехода в промежуточное состояние между бодрствованием и сном. Оно называется гипнагогией. На этой тонкой границе мы вроде бы уже видим сон, но ещё реагируем на звуки. Как раз в этот самый момент гаджет издаёт некий звук. И иногда задремавший в ответ что-то говорит. Устройство всё это записывает. Более того, с помощью звуков устройство меняет содержание сновидения. Как пишут на сайте MIT, оно "направляет" сон на определённую тему с помощью соответствующих повторяющихся сигналов, представляете? Эта удивительная вещь, по мнению её создателей, просто находка для раскрытия творческого потенциала — в итоге получаются такие содержательные сны, что из них можно черпать вдохновение: сочинять рассказы, писать картины.

Эта технология не нова, заявил Калинкин. Притом использовать звуки для воздействия на мозг, по его мнению, не лучший выбор.

Если какие-то сигналы и нужно вводить в мозг во время сна для того, чтобы менять характер сновидения, то это запахи либо это световой источник через закрытые веки. В этом случае при осознанном сновидении человек не просыпается, а эти вспышки световые либо запахи, так скажем, подбуживают мозг, и человек понимает, что он находится во сне Александр Калинкин Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова