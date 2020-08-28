Автоматический Фрейд. Компьютер научили читать и толковать сны

С его помощью можно составить психологический портрет человека и даже выявить отклонения. Кстати, недавно сны научились ещё и программировать.
"Враг наверху, в небе. Мы не солдаты, а школьники. Голос отовсюду начинает предупреждать нас: "Вещи падают". Начинают падать семена. Затем я слышу слабое эхо лопающихся труб. Там есть подземный бункер. Большинство из нас бегут к школьному автобусу. Рядом, в двадцати ярдах, падают миномёты. Страх осознания смерти витает в моей голове. Мы все в толпе, боимся удара. Я закрываю лицо двумя книгами в мягкой обложке. Вдруг происходит резкий взрыв. Меня ударило, хотя я кричу лишь мгновение. Такое чувство беспомощности. Мне раздробило зубы, и я впадаю в шок. Здесь сон заканчивается".
Это приснилось участнику войны во Вьетнаме. Как раз тогда, во время боевых действий. Сон датирован 30 июля 1971 года. За год до этого ветеран побывал в Камбодже — там, напомним, была гражданская война, и Никсон отправил туда войска. Там боец тоже успел записать свой короткий кошмар, что атакуют сапёры. Он проснулся и увидел перед собой чью-то ногу. Решил, что это противник, молча достал пистолет, прицелился — и только тут сообразил, что это свой. Чуть не прострелил ногу сослуживцу.
Наверное, в голове этого человека война не закончилась никогда. Во всяком случае с тех самых пор он мог спать только на матрасе, положенном на пол, причём под подушкой обязательно должен быть либо пистолет 25-го калибра, либо нож для мяса. Одно время клал рядом с собой мачете. Он записал несколько сотен своих снов и поделился ими с учёными, чтобы они исследовали посттравматические расстройства. Эти "дневники" теперь хранятся в "Банке сновидений", созданном в США. В нём накопилось уже около 24 тысяч записей снов множества самых разных людей. В России такого архива сновидений нет, рассказали в Центре медицины сна МГУ. Впрочем, отечественные сомнологи не очень доверяют подобным записям.
Мы получаем описания снов только со слов человека. Если мы говорим о ребёнке, то там вообще элемент фантазии очень большой, если говорим о взрослом, то тоже элемент фантазии присутствует. Зачастую характер подачи сновидения может меняться даже в зависимости от того, как человек о нём рассказывает
Александр Калинкин
Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова
Тем не менее собранием активно пользуются зарубежные психологи и психотерапевты. Большинство из них придерживаются так называемой гипотезы непрерывности: она гласит, что сны — это в определённом смысле продолжение реальности, то есть мы продолжаем обдумывать и осмысливать то, что пережили в реальной жизни. Для анализа увиденного во сне используют систему, разработанную ещё в 1960-е годы американскими учёными Кэлвином Холлом и Робертом Ван де Каслом. Согласно ей, надо разделять сны на категории в зависимости от того, какие в них персонажи, предметы, окружающая обстановка, что в них происходит, что испытывает спящий, чем заканчивается сон. По мнению специалистов, таким образом можно составить целый психологический портрет человека и выявить нездоровые тенденции.
У меня буквально вчера была пациентка, у которой в течение трёх лет каждую ночь были кошмары. Я стал спрашивать о характере сновидений, но она даже не могла их точно описать, она просто зачастую просыпается с ощущением тревоги и страха. И сны бывают разноплановые. Потом, спрашивая о симптомах, я предположил диагноз "нарколепсия". Но наличие кошмарного сновидения не всегда означает патологию. Это может быть посттравматическое стрессовое расстройство: угроза жизни, насилие
Александр Калинкин
Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова
Учёные рассказали, как мозг "ремонтирует" себя во снеВспомогательные клетки нервной системы начинают активную работу, только когда мы засыпаем.
Так вот. До сих пор эта процедура систематизации снов была весьма долгой и мучительной — всё нужно было "раскладывать по полкам" вручную. Но сны писателей-фантастов продолжают сбываться, и теперь чёрную работу для учёных делает автоматический алгоритм, разработанный в знаменитых лабораториях Белла (с 2016 года они оказались под контролем Nokia и теперь именуются Nokia Bell labs). Это целая исследовательская корпорация, в которой рождаются новые технологии. Её основал человек, которого считают изобретателем телефона, — Александр Белл.
Созданный в корпорации алгоритм разбивает тексты с описаниями снов на предложения, предложения — на фразы, фразы — на слова. Слова делит по категориям (люди, животные, мебель и так далее) и определяет, какие они должны вызывать эмоции. Программа определяет и то, как взаимосвязаны слова в предложениях, и "понимает", о чём идёт речь: об агрессии, о дружбе или о сексе. В итоге подсчитывается средняя степень враждебности персонажей и соотношение положительных и отрицательных эмоций спящего.
Картина Сальвадора Дали "Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения", 1944 год. Фото © Wikipedia
Учёные сравнили полученные машиной результаты с итогами аналогичной работы, проделанной по старинке. Данные совпали на 76%. По мнению исследователей, это весьма неплохо. А поскольку люди, записавшие свои сны, рассказывали учёным и о своей реальной жизни, с помощью нового алгоритма удалось сопоставить всё это и подтвердить, что гипотеза непрерывности действительно работает: наши сны создаются событиями нашей жизни.
У нас часто бывают пациенты с апноэ, с остановками дыхания. Храп — это их клиническое проявление, то есть у людей дыхательные пути закрываются во время сна. И вот им часто снится, что они проваливаются куда-то в прорубь, вязнут в почве, в песке, они ныряют на глубину и не могут вынырнуть. Я могу согласиться, что очень часто физиологическое состояние человека определяет характер сновидений
Александр Калинкин
Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова
Американские психологи считают, что подробное изучение содержания снов может помочь человеку не только найти причину кошмаров, но и избавиться от неё. Или, по крайней мере, улучшить ситуацию. Например, с помощью осознанных сновидений, когда человек понимает, что он спит, и контролирует ход событий. У некоторых людей изначально есть такой талант. Специалисты уверяют, что этому можно научиться. Правда, сомнолог Александр Калинкин призвал и к этому относиться с осторожностью.
Вы знаете, весь этот биохакинг может быть интересен молодым людям, поскольку позволяет испытать необычные ощущения, но это не приносит никакой значимой пользы для здоровья, и увлекаться этим не надо. Есть данные, что если постоянно этим заниматься, то, наоборот, может быть ухудшение психики
Александр Калинкин
Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова
Интересно в этом смысле вспомнить о вот таком устройстве, представленном недавно Массачусетским технологическим институтом.
Устройство Targeted Dream Incubation. Фото © Массачусетский технологический институт
Эта штука фиксирует пульс и сокращения мышц руки, чтобы на основании этих данных распознать, когда человек засыпает. Цель — дождаться момента перехода в промежуточное состояние между бодрствованием и сном. Оно называется гипнагогией. На этой тонкой границе мы вроде бы уже видим сон, но ещё реагируем на звуки. Как раз в этот самый момент гаджет издаёт некий звук. И иногда задремавший в ответ что-то говорит. Устройство всё это записывает. Более того, с помощью звуков устройство меняет содержание сновидения. Как пишут на сайте MIT, оно "направляет" сон на определённую тему с помощью соответствующих повторяющихся сигналов, представляете? Эта удивительная вещь, по мнению её создателей, просто находка для раскрытия творческого потенциала — в итоге получаются такие содержательные сны, что из них можно черпать вдохновение: сочинять рассказы, писать картины.
Как обворовать инопланетян и победить рак. Будущее от известного физикаПопуляризатор науки Митио Каку на днях посетил Москву и поведал много занятного: например, как стать миллиардером, как узнать, с кем идёшь на свидание вслепую, как унитаз спасёт нас от раковых опухолей и что нужно сделать первым делом при встрече с инопланетянами.
Эта технология не нова, заявил Калинкин. Притом использовать звуки для воздействия на мозг, по его мнению, не лучший выбор.
Если какие-то сигналы и нужно вводить в мозг во время сна для того, чтобы менять характер сновидения, то это запахи либо это световой источник через закрытые веки. В этом случае при осознанном сновидении человек не просыпается, а эти вспышки световые либо запахи, так скажем, подбуживают мозг, и человек понимает, что он находится во сне
Александр Калинкин
Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра университетской клиники МГУ имени М.В. Ломоносова
И всё-таки для полноценного научного анализа сновидений подобные эксперименты не подходят, считает Александр Калинкин. По мнению сомнолога, получить действительно достоверную информацию о чьём-то сне можно будет, лишь увидев его своими глазами. То есть когда у человечества появится технология "видеозаписи" сновидений. Это будет настоящее вдохновение, убеждён глава Центра медицины сна, "Голливуду и не снилось".