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Упавший с электросамоката мэр Кисловодска перенёс ещё одну операцию

Врачи НИИ имени Бурденко отмечают положительную динамику в состоянии пациента.

12 июля, 16:44
<p>Фото © ТАСС / Антон Подгайко</p>

Фото © ТАСС / Антон Подгайко

Мэра города Кисловодска Александру Курбатову, упавшего с электросамоката и получившего тяжёлую травму, прооперировали в Москве. Об этом сообщили в администрации города.

"Курбатову проведена операция. Ключица была повреждена после неудачного падения с электросамоката. Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города", — уточнили в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что врачи НИИ имени Бурденко отмечают положительную динамику в состоянии пациента.

Появилось фото с места падения мэра Кисловодска с электросамоката

Появилось фото с места падения мэра Кисловодска с электросамоката

Напомним, несчастный случай произошёл с мэром Кисловодска Александром Курбатовым 12 июня. Он неудачно упал с электросамоката. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи провели операцию. После стабилизации состояния его перевели на лечение в Москву.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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