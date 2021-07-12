Упавший с электросамоката мэр Кисловодска перенёс ещё одну операцию

Мэра города Кисловодска Александру Курбатову, упавшего с электросамоката и получившего тяжёлую травму, прооперировали в Москве. Об этом сообщили в администрации города.

"Курбатову проведена операция. Ключица была повреждена после неудачного падения с электросамоката. Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города", — уточнили в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что врачи НИИ имени Бурденко отмечают положительную динамику в состоянии пациента.