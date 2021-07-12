Упавший с электросамоката мэр Кисловодска перенёс ещё одну операцию
Врачи НИИ имени Бурденко отмечают положительную динамику в состоянии пациента.
Фото © ТАСС / Антон Подгайко
Мэра города Кисловодска Александру Курбатову, упавшего с электросамоката и получившего тяжёлую травму, прооперировали в Москве. Об этом сообщили в администрации города.
"Курбатову проведена операция. Ключица была повреждена после неудачного падения с электросамоката. Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города", — уточнили в пресс-службе мэрии.
В администрации добавили, что врачи НИИ имени Бурденко отмечают положительную динамику в состоянии пациента.
Напомним, несчастный случай произошёл с мэром Кисловодска Александром Курбатовым 12 июня. Он неудачно упал с электросамоката. Его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи провели операцию. После стабилизации состояния его перевели на лечение в Москву.
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