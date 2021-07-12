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Связанный пассажир бизнес-класса из Читы помочился на пол в самолёте

Сначала командир воздушного судна сделал устное предупреждение, а затем разрешил применить более жёсткие меры. После приземления неадеквата передали полиции.

12 июля, 16:32

Привязанный к креслу пассажир бизнес-класса помочился, не вставая с кресла. Видео © Соцсети

Пассажир рейса Чита — Москва справил нужду прямо в салоне самолёта. Всё случилось 11 июля на борту авиакомпании S7, причём в бизнес-классе, сообщает телеканал "360".

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что мужчина в шортах и чёрной футболке, привязанный к креслу верёвкой, без стеснения мочится прямо на пол. Остальные пассажиры практически не реагируют на происходящее, лишь сидящая рядом женщина поворачивает голову в сторону соседа.

По словам представителя авиакомпании, мужчина находился в нетрезвом состоянии и приставал к другим людям, грубо вторгаясь в их личное пространство. Сначала командир воздушного судна сделал устное предупреждение, а затем разрешил применить более жёсткие меры. Спустя некоторое время неадеквата пришлось привязать. После посадки самолёта мужчину передали полиции, а в салоне была проведена тщательная уборка.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Чите бабушка-ниндзя обчистила клумбу под покровом ночи и попала на видео. Администрация обворованного салона уже ищет пожилую вандалку и рассуждает о моральных ценностях некоторых представительниц старшего поколения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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