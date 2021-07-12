Две девушки сорвались в пропасть из-за сломавшихся качелей в Дагестане. Видео © Instagram / dag.portal.24

Две девушки едва не погибли, покачавшись на качелях, установленных над Сулакским каньоном в Дагестане. В соцсетях опубликовано видео с их падением в пропасть.

Сначала девушки просто качаются, взлетая на широкой скамейке прямо над каньоном, кто-то из стоящих вокруг даже задаёт вопрос: "Ты реально хочешь?", намекая на скорую смену пассажиров. Однако в какой-то момент отчётливо слышен хруст, а затем видно и сломавшийся трос качелей. Инерцией подруг буквально унесло в пропасть.

Отмечается, что серьёзных травм им удалось избежать, девушки отделались ушибами. Прокуратура региона начала проверку.