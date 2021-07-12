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Очевидцы поймали падающий аттракцион, который продолжал крутиться с десятками человек внутри

Посетители мичиганского парка развлечений чуть не лишились жизни, когда аттракцион, на котором они катались, начал шататься из стороны в сторону. Благо прохожие собрались и удержали агрегат на месте.

12 июля, 11:02

Кадры из видео © Twitter / Phil_Lewis_

Инцидент произошёл на "Национальном фестивале вишни" в городке Траверс-Сити, США, в прошлый четверг в районе 11 часов вечера по местному времени. Аттракцион "ковёр-самолёт" вышел из строя, превратившись в гигантскую смертельную ловушку для всех, кто в тот момент был внутри. Платформа, на которой стояла конструкция, начала шататься из стороны в сторону. Ещё немного — и груда железа рухнула бы на землю вместе с людьми. Благо неподалёку нашлась целая группа героев.

Кадры из видео © Twitter / Phil_Lewis_

Началось всё с одного мужчины, который бросился на аттракцион, чтобы хоть немного уменьшить амплитуду. Дальше люди по его примеру начали кидаться на "ковёр-самолёт". Объединив усилия (и вес), они смогли остановить опасные покачивания механизма. Вскоре выяснилось, что это не единственная проблема, которая была у аттракциона. Когда "поездка" подошла к концу, люди оказались запертыми на своих сиденьях. Только через несколько минут техникам удалось решить проблему и выпустить испугавшихся посетителей.

Кадры из видео © Twitter / Phil_Lewis_

Сообщается, что ни один из посетителей и прохожих травм не получил. Однако инцидент незамеченным не прошёл. На следующее утро попасть на аттракцион уже было невозможно. Его закрыли и стали разбирать на металлолом, пишет Mirror.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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