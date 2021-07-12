В МИД России сочли позитивным сигналом визит Джона Керри в Москву

Москва позитивно рассматривает визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри. Это расценивается в качестве важного и позитивного сигнала для развития двусторонних отношений и снижения уровня напряжённости между странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Считаем ваш визит в Москву весьма и весьма своевременным. Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряжённости и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели", — заявил он.

Министр отметил, что "такой подход полностью соответствует духу женевского саммита" лидеров двух стран. И РФ "готова всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога. При этом Лавров подчеркнул, что в Москве у Керри достаточно насыщенная программа, ведь в планах разговор с представителями по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также в Правительстве России.