В МИД России сочли позитивным сигналом визит Джона Керри в Москву
Там отметили, что такие встречи имеют важность с точки зрения развития двусторонних отношений и снятия в них напряжённости.
Фото © ТАСС / AP / Matthias Schrader
Москва позитивно рассматривает визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри. Это расценивается в качестве важного и позитивного сигнала для развития двусторонних отношений и снижения уровня напряжённости между странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Считаем ваш визит в Москву весьма и весьма своевременным. Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряжённости и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели", — заявил он.
Министр отметил, что "такой подход полностью соответствует духу женевского саммита" лидеров двух стран. И РФ "готова всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога. При этом Лавров подчеркнул, что в Москве у Керри достаточно насыщенная программа, ведь в планах разговор с представителями по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также в Правительстве России.
Лавров добавил, что Россия придаёт большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата. Москва намерена и далее активно сотрудничать в первую очередь с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата для поиска коллективных решений.
Напомним, что Керри будет пребывать в Москве с 12 по 15 июля. Также Лайф рассказывал, что американский лидер Джо Байден включил две сферы в список для сотрудничества с Россией. При этом, говоря о разногласиях между странами, глава Белого дома заявил, что Вашингтон примет меры в связи с "возможными кибератаками или вмешательством в экономику" США.
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