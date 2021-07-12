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Ещё один наш в Европе: Молодой футболист Иосифов подписал контракт с победителем Лиги Европы

Правда, сначала ему предстоит выступать за второй состав клуба из Испании. На его счету также имеется опыт игры в Лиге чемпионов.

12 июля, 17:05
<p>Фото © villarrealcf.es</p>

Фото © villarrealcf.es

Молодой футболист "Локомотива" Никита Иосифов подписал контракт с действующим победителем Лиги Европы — "Вильярреалом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист подписал пятилетнее соглашение с "Жёлтой субмариной". При этом он будет выступать за второй состав "Вильярреала". Впрочем для него это не первый подобный опыт, ведь до этого он играл за вторую команду "железнодорожников" — "Локомотив-Казанку". Однако и за основной состав он успел поиграть и даже отметился на поле в матче Лиги чемпионов.

СМИ: Молодой российский футболист может продолжить карьеру в Германии

СМИ: Молодой российский футболист может продолжить карьеру в Германии

Ранее Лайф сообщал, что молодой футболист питерского "Зенита" Ярослав Михайлов с большой долей вероятности перейдёт в немецкий "Шальке-04" на правах аренды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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