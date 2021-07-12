Футболист подписал пятилетнее соглашение с "Жёлтой субмариной". При этом он будет выступать за второй состав "Вильярреала". Впрочем для него это не первый подобный опыт, ведь до этого он играл за вторую команду "железнодорожников" — "Локомотив-Казанку". Однако и за основной состав он успел поиграть и даже отметился на поле в матче Лиги чемпионов.