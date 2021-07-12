ВОЗ считает недоказанной пользу бустерных доз вакцин

Всемирная организация здравоохранения не располагает данными, подтверждающими целесообразность бустерных (дополнительных) доз вакцин. Об этом заявила на брифинге в Женеве эксперт ВОЗ, специалист по иммунизации Анн Линдстранд.

По её словам, гораздо важнее сегодня обеспечить вакцинами как можно больше людей, чем тратить ресурсы на дополнительные дозы для уже привитых.

"Пока нет достаточного количества фактических данных, которые бы подтверждали целесообразность бустерных доз. Поэтому мы считаем, что вместо того, чтобы распыляться, нужно сосредоточиться на повышении числа вакцинированных людей", — заключила Линдстранд.

Напомним, что на прошлой неделе глава ВОЗ заявил о поражении вакцин в гонке с новыми штаммами коронавируса. По словам Тедроса Гебреисуса, любые научные прорывы в борьбе с ковидом и вовсе бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным.