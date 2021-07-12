В Санкт-Петербург доставили 8,5 тысячи доз вакцины "Ковивак"
В городе создано 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, работают выездные прививочные бригады.
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На фармбазу Северной столицы поступила партия вакцины против коронавируса "Ковивак" в количестве 8580 доз. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщили в пресс-службе Смольного.
По подсчётам властей, всего с начала массовой вакцинации петербуржцев город получил около 1,2 миллиона комплектов доз вакцины, из них более 27 тысяч — "Эпиваккорона", 28 тысяч — "Ковивак", а всё остальное приходится на "Спутник V". В городе создано 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, работают выездные прививочные бригады.
Ранее медик назвал две причины популярности вакцины "Ковивак" у россиян. Во-первых, полноценный иммунитет от вируса вырабатывается уже после первой прививки этим препаратом, а во-вторых, данной вакцины произведено очень мало, поэтому приходится заниматься её поисками.
Напомним, что за сутки в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса, умерло 710 пациентов, полностью выздоровело — 16 429. Больше всего заболевших снова в Москве (+5403 за сутки), Подмосковье (+2566), Петербурге (+2029), Нижегородской (+522) и Свердловской (+464) областях.
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