В Санкт-Петербург доставили 8,5 тысячи доз вакцины "Ковивак"

На фармбазу Северной столицы поступила партия вакцины против коронавируса "Ковивак" в количестве 8580 доз. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщили в пресс-службе Смольного.

По подсчётам властей, всего с начала массовой вакцинации петербуржцев город получил около 1,2 миллиона комплектов доз вакцины, из них более 27 тысяч — "Эпиваккорона", 28 тысяч — "Ковивак", а всё остальное приходится на "Спутник V". В городе создано 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, работают выездные прививочные бригады.

Ранее медик назвал две причины популярности вакцины "Ковивак" у россиян. Во-первых, полноценный иммунитет от вируса вырабатывается уже после первой прививки этим препаратом, а во-вторых, данной вакцины произведено очень мало, поэтому приходится заниматься её поисками.