Кабмин утвердил порядок выплат на детей к новому учебному году
Заявления в ПФР на пособие будут принимать с 15 июля, а родители начнут получать деньги уже 16 августа.
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Правительство утвердило порядок единовременной выплаты семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Размер пособия составляет десять тысяч рублей на ребёнка.
Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители школьников в возрасте от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Заявления в ПФР на получение пособия будут принимать с 15 июля по 1 ноября.
Напомним, средства будут выплачиваться на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также получить пособие смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители.
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