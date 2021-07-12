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Кабмин утвердил порядок выплат на детей к новому учебному году

Заявления в ПФР на пособие будут принимать с 15 июля, а родители начнут получать деньги уже 16 августа.

12 июля, 17:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Правительство утвердило порядок единовременной выплаты семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Размер пособия составляет десять тысяч рублей на ребёнка.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители школьников в возрасте от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Заявления в ПФР на получение пособия будут принимать с 15 июля по 1 ноября.

Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками начнётся 16 августа

Выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками начнётся 16 августа

Напомним, средства будут выплачиваться на каждого ребёнка в период с августа по декабрь 2021 года. Получить их сможет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 18 лет. Также получить пособие смогут инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет или их родители.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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