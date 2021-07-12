Кабмин утвердил порядок выплат на детей к новому учебному году

Правительство утвердило порядок единовременной выплаты семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Размер пособия составляет десять тысяч рублей на ребёнка.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители школьников в возрасте от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно. Заявления в ПФР на получение пособия будут принимать с 15 июля по 1 ноября.