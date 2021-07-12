"Таких людей не так много": Знакомый рассказал о сгоревшем в "порше" гонщике-блогере Куренбине
Он предположил, что на дорогу могло неожиданно выбежать животное, что и стало причиной ДТП.
Фото © Facebook / Иван Куренбин
36-летний блогер и бизнесмен Иван Куренбин, который на "порше" врезался в столб и погиб в загоревшейся машине, был профессиональным пилотом в соревнованиях по дрифту и имел огромный опыт вождения. Об этом рассказал его знакомый, руководитель соревнований RDS GP ("Российской дрифт серии") Тимофей Кошарный.
"Таких людей у нас в России не так много... Он был чемпионом региональной серии "РДС-Запад" в 2018 году. Конечно, он не был победителем нашего главного чемпионата, но всегда оказывал хорошее, сильное сопротивление, всегда проходил финальные стадии соревнований", — сообщил Кошарный телеканалу "360".
По словам Кошарного, гонщик однозначно превысил скорость, так как при 60 километрах в час такой страшной аварии не могло произойти. Однако вопрос, почему машина съехала с дороги и оказалась в кювете, остаётся без ответа. Кошарный предположил, что на дорогу могло неожиданно выбежать какое-нибудь животное или его знакомого мог подрезать другой участник движения.
Напомним, 11 июля произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли. Автомобиль "Порше" снёс столб, после чего улетел в кювет и загорелся. Как выяснилось позже, в автомобиле находились гонщик Иван Куренбин и его гражданская жена Татьяна Игушина, они погибли.
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