36-летний блогер и бизнесмен Иван Куренбин, который на "порше" врезался в столб и погиб в загоревшейся машине, был профессиональным пилотом в соревнованиях по дрифту и имел огромный опыт вождения. Об этом рассказал его знакомый, руководитель соревнований RDS GP ("Российской дрифт серии") Тимофей Кошарный.

"Таких людей у нас в России не так много... Он был чемпионом региональной серии "РДС-Запад" в 2018 году. Конечно, он не был победителем нашего главного чемпионата, но всегда оказывал хорошее, сильное сопротивление, всегда проходил финальные стадии соревнований", — сообщил Кошарный телеканалу "360".