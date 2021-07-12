Российские дипломаты посетили задержанных в Минске россиян и узнали об отсутствии жалоб

Российские дипломаты посетили задержанных в Минске россиян Софию Сапегу, Егора Дудникова, а также Дмитрия Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Посольства России в Белоруссии Алексея Маскалева. По его словам, "жалоб на условия содержания и состояние здоровья от российских граждан не поступало".

А на прошлой неделе помимо вышеназванных лиц российские консулы посетили двух других соотечественников, задержанных "по другим, абсолютно не связанным между собой статьям уголовного кодекса Белоруссии", добавил Маскалев.

"Работа в этом направлении ведётся на постоянной основе, все инциденты и подобные ситуации с российскими гражданами находятся на контроле", — проинформировал представитель дипведомства.