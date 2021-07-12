Российские дипломаты посетили задержанных в Минске россиян и узнали об отсутствии жалоб
В их числе София Сапега — девушка сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которую ранее перевели под домашний арест.
Фото © ТАСС/Виктор Драчев
Российские дипломаты посетили задержанных в Минске россиян Софию Сапегу, Егора Дудникова, а также Дмитрия Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Посольства России в Белоруссии Алексея Маскалева. По его словам, "жалоб на условия содержания и состояние здоровья от российских граждан не поступало".
А на прошлой неделе помимо вышеназванных лиц российские консулы посетили двух других соотечественников, задержанных "по другим, абсолютно не связанным между собой статьям уголовного кодекса Белоруссии", добавил Маскалев.
"Работа в этом направлении ведётся на постоянной основе, все инциденты и подобные ситуации с российскими гражданами находятся на контроле", — проинформировал представитель дипведомства.
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Ранее Лайф сообщал, что Романа Протасевича и его девушку — россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Для родителей Софии эта новость стала неожиданностью. Её отчим рассказал нам, что сейчас девушка находится в съёмной квартире в Минске. При этом отец задержанного оппозиционера не исключил, что сын может быть втянут в какую-то политическую игру.
А в начале лета Лайф рассказывал о задержании в Минске 20-летнего россиянина Егора Дудникова. В съёмной квартире парня провели обыски, а его самого отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинения в соответствии со статьёй об организации беспорядков, по которой ему грозит до трёх лет тюрьмы. Молодого человека обвинили в озвучивании роликов для белорусской оппозиции.
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