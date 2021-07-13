Полиция задержала не менее 15 участников драки на юго-востоке Москвы. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Полицейские задержали не менее 15 участников массовой драки в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Полицейским, прибывшим к месту массовой драки на Зеленодольской улице, удалось задержать порядка 15 участников потасовки, — приводит его слова агентство.

Источник также добавил, что во время драки участники конфликта выбегали на дорогу и мешали машинам и пешеходам. В столичном ГУ МВД РФ подтвердили информацию о драке, добавив, что полицейские совместно с Росгвардией пресекли массовую потасовку.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры по недопущению нарушения общественного порядка, также ими в территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан для разбирательства", — рассказали в ведомстве.

По данным СМИ, несколько участников конфликта получили ножевые ранения, они госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются.