На юго-востоке Москвы произошла массовая драка
Обстоятельства и причины конфликта, а также сведения о пострадавших уточняются.
На юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Видео © Соцсети
На юго-востоке Москвы в Кузьминках произошла массовая драка. Пользователи соцсетей опубликовали видео с места происшествия.
Как сообщают очевидцы, в потасовке участвовало не менее сотни человек. На кадрах видно, что на месте находится много полицейских машин, правоохранители задерживают участников драки. Улица частично перекрыта.
Обстоятельства и причины конфликта, а также сведения о пострадавших уточняются. По некоторым данным, один из участников драки потерял сознание.
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