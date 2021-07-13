На юго-востоке Москвы произошла массовая драка. Видео © Соцсети

На юго-востоке Москвы в Кузьминках произошла массовая драка. Пользователи соцсетей опубликовали видео с места происшествия.

Как сообщают очевидцы, в потасовке участвовало не менее сотни человек. На кадрах видно, что на месте находится много полицейских машин, правоохранители задерживают участников драки. Улица частично перекрыта.